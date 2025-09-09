Επίθεση του Ισραήλ κατά της ηγεσίας της Χαμάς που βρίσκεται στην Ντόχα του Κατάρ σημειώθηκε την Τρίτη. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι ακούστηκαν πολλές εκρήξεις.

Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας. Ο ισραηλινός στρατιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός ανέφερε ότι το Ισραήλ προσπάθησε να επιτεθεί σε αξιωματούχους της Χαμάς στο Κατάρ. Από την πλευρά της η οργάνωση ανακοίνωσε ότι τα μέλη της επέζησαν από την επίθεση.

⚡️🚨🚨 Qatar : Local sources: 6 powerful simultaneous explosions in Doha “Reuters”: Smoke rising in the sky of Katara area in Doha A series of explosions in Katara neighborhood in Doha pic.twitter.com/OGAoYIfgzr — Middle East Observer (@ME_Observer_) September 9, 2025

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα έναν ανώτερο ισραηλινό αξιωματούχο, ανέφεραν ότι η επίθεση είχε ως στόχο κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς, μεταξύ των οποίων και τον Χαλίλ αλ-Χάγια και Τζαμπαρίν, επικεφαλής των συνομιλιών για τη Γάζα.

Μάλιστα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios κάνει λόγο για «επιχείρηση του Ισραήλ κατά ανώτατου στελέχους της Χαμάς».

🚨🚨🚨Israeli official tells me the explosion in Doha is an assassination attempt again Hamas officials — Barak Ravid (@BarakRavid) September 9, 2025

Ακόμα, ξένα ειδησεογραφικά μέσα αναφέρουν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον έξι ισχυρές εκρήξεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Κατάρ, ούτε για την έκταση των ζημιών που πιθανότατα προκάλεσαν.

Το Al Jazzera, επικαλούμενο πηγή της Χαμάς, τόνισε ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης που είχαν συνάντηση στην καταριανή πρωτεύουσα.

Ποιοι ήταν στο στόχαστρο της επίθεσης

Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε στην ανώτατη ηγεσία της Χαμάς στη Ντόχα. Σύμφωνα με αναφορές ο βασικός στόχος της επίθεσης ήταν ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ-Χάγια.

Από εκεί και πέρα άλλοι στόχοι της επίθεσης ήταν ο Χαλέντ Μασάαλ, βετεράνος ηγέτης της Χαμάς, και ο Ζαχέρ Τζαμπάριν, ο οποίος θεωρείται ο χρηματοδότης της οργάνωσης.

Another video showing the Israeli attack on Doha. pic.twitter.com/YcnICBpEnJ — Clash Report (@clashreport) September 9, 2025

Η αντίδραση του Κατάρ

Το Κατάρ καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα. Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλου του διεθνούς δικαίου, ανέφερε η κυβέρνηση.

Το Κατάρ πρόσθεσε ότι «η έρευνα συνεχίζεται στο ανώτατο επίπεδο». Ο ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε κατοικίες ηγετικών στελεχών της Χαμάς.

The State of Qatar strongly condemns the cowardly Israeli attack that targeted residential buildings housing several members of the Political Bureau of Hamas in the Qatari capital, Doha. This criminal assault constitutes a blatant violation of all international laws and norms,… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) September 9, 2025

Ο IDF πήρε το πράσινο φως από τον Τραμπ

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με στόχο ηγετικά στελέχη Χαμάς στο Κατάρ. Ο στρατός δεν διευκρίνισε σε ποιό σημείο έγινε η επίθεση.

«Ο στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ) πραγματοποίησαν στοχευμένο πλήγμα εναντίον της ανώτερης ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, χωρίς να διευκρινίσει την τοποθεσία της επίθεσης.

Δεν έχει καταστεί σαφές το αποτέλεσμα των επιθέσεων αυτών.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για αυτή την ισραηλινή επίθεση στην καταριανή πρωτεύουσα. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση αυτή.

Η Χαμάς δεν έχει ακόμη αντιδράσει.