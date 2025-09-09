Η Εθνική ομάδα μπάσκετ βρίσκεται ξανά στη ζώνη των μεταλλίων για πρώτη φορά από το 2009. Η Ελλάδα, μετά τη νίκη της απέναντι στη Λιθουανία, θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Eurobasket την Τουρκία.

Η ομάδα του Αταμάν είναι αήττητη στη διοργάνωση και νωρίτερα επικράτησε εύκολα της Πολωνίας.

Ο μεγάλος ημιτελικός ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία θα διεξαχθεί την Παρασκευή. Η ώρα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, κάτι που αναμένεται να γίνει σύντομα.

Υπενθυμίζουμε ότι στον άλλο ημιτελικό θα αγωνιστούν οι νικητές των αναμετρήσεων Φινλανδία – Γεωργία και Γερμανία – Σλοβενία.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Eurobasket

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Τουρκία – Πολωνία 91-77

Λιθουανία – Ελλάδα 76-87

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17.00 Φινλανδία – Γεωργία

21.00 Γερμανία – Σλοβενία

Το πρόγραμμα των ημιτελικών του Eurobasket

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

Τουρκία – Ελλάδα

Νικητής του Φινλανδία – Γεωργία με Νικητή του Γερμανία – Σλοβενία

Ο δρόμος μέχρι τον τελικό