Η Εθνική ομάδα μπάσκετ βρίσκεται ξανά στη ζώνη των μεταλλίων για πρώτη φορά από το 2009. Η Ελλάδα, μετά τη νίκη της απέναντι στη Λιθουανία, θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Eurobasket την Τουρκία.
Η ομάδα του Αταμάν είναι αήττητη στη διοργάνωση και νωρίτερα επικράτησε εύκολα της Πολωνίας.
Ο μεγάλος ημιτελικός ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία θα διεξαχθεί την Παρασκευή. Η ώρα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, κάτι που αναμένεται να γίνει σύντομα.
Υπενθυμίζουμε ότι στον άλλο ημιτελικό θα αγωνιστούν οι νικητές των αναμετρήσεων Φινλανδία – Γεωργία και Γερμανία – Σλοβενία.
Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Eurobasket
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
- Τουρκία – Πολωνία 91-77
- Λιθουανία – Ελλάδα 76-87
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
- 17.00 Φινλανδία – Γεωργία
- 21.00 Γερμανία – Σλοβενία
Το πρόγραμμα των ημιτελικών του Eurobasket
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
- Τουρκία – Ελλάδα
- Νικητής του Φινλανδία – Γεωργία με Νικητή του Γερμανία – Σλοβενία