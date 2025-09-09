Η Ελλάδα είναι ξανά στους 4 του Eurobasket. Η Εθνική ομάδα πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε 87-76 της Λιθουανίας και θα αντιμετωπίσει την Τουρκία (12/09) στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Παρά το γεγονός ότι το κλειστό στη Ρίγα είχε περισσότερους από 7.000 Λιθουανούς, η γαλανόλευκη ήταν εξαιρετική και επέστρεψε στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ μετά το 2009.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ξανά ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Σπανούλη, όμως δεν υστέρησε κανένας. Ο Βασίλης Τολιόπουλος έκανε μεγάλο ματς και με 15 πόντους, ενώ μεγάλη βοήθεια προσέφεραν ο Σλούκας, ο Παπανικολάου και ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Στην αντίπερα όχθη ο Βαλαντσιούνας πάλευε μόνος του, αλλά αυτό δεν έφτανε για τους Λιθουανούς.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα για Λιθουανία, άμεση αντίδραση από την Ελλάδα

Οι Λιθουανοί με τον κόσμο στο πλευρό τους μπήκαν πιο δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 7-0. Σιγά σιγά, όμως, η Εθνική άρχισε να μπαίνει στο ματς. Αρχικά μάζεψε τη διαφορά και με επί μέρους 13-5 κατάφερε να προσπεράσει με καλάθι του Σλούκα (13-12).

Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα μέχρι το τελευταίο λεπτό του δεκαλέπτου. Τότε η Εθνική με καλάθι του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τρίποντο του Τολιούπουλου έτρεξε επί μέρους 5-0 για να κλείσει την πρώτη περίοδο προηγούμενη στο σκορ με 24-19.

Η Εθνική είχε βρει πια ρυθμό και άρχισε να χτίζει μικρές διαφορές. Ωστόσο, η φθορά που προκαλούσε ο Βαλαντσιούνας δεν την άφηναν να ξεφύγει. Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τη γαλανόλευκη να προηγείται με 44-38.

Η Ελλάδα άντεξε και «τελείωσε» τη δουλειά

Η Εθνική, παρά το γεγονός ότι είχε τους ψηλούς της φορτωμένους με φάουλ, συνέχισε να είναι εξαιρετική και στις δύο πλευρές του παρκέ. Την ίδια ώρα η Λιθουανία έδειχνε να μένει από δυνάμεις όσο ο Βαλαντσιούνας κουραζόταν.

Greece got a good one coming up in Alexandros Samodurov. 🇬🇷#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/1SP1DLx6W1 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Ο Βασίλης Σπανούλης έδωσε ξανά αρκετό χρόνο συμμετοχής στον Σαμουντόροβ ο οποίος βοήθησε ξανά καθοριστικά. Οι παίκτες της Εθνικής δεν έχασαν τη συγκέντρωσή του ακόμα και όταν η Λιθουανοί προσπάθησαν να τους εκνευρίσουν και αυτό αποδείχθηκε καθοριστικό.

Λιθουανία – Ελλάδα 76-87

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 4, Νορμάντας 5, Βελίτσκα 12 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ρατζέβιτσους 10 (3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σεντεκέρσκις 3 (1), Τουμπέλις 1 (0/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Μπιρούτις, Βαλαντσιούνας 24 (9/14 δίποντα, 6/7 βολές, 15 ριμπάουντ), Γκιεντράιτις 7 (1), Σαρτζούνας 4, Σιρβίντις 6 (2)

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 6 (1/6 σουτ, 3/4 βολές), Τολιόπουλος 17 (3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Σλούκας 11 (2/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης 2, Παπανικολάου 8 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαμονούροβ 5 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γιάννης Αντετοκούνμπο 29 (9/14 δίποντα, 11/16 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα), Κώστας Αντετοκούνμπο 4 (2/2 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 μπλοκ), Μήτογλου 5 (1/5 τρίποντα)

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Eurobasket

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Τουρκία – Πολωνία 91-77

Λιθουανία – Ελλάδα 76-87

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17.00 Φινλανδία – Γεωργία

21.00 Γερμανία – Σλοβενία

Το πρόγραμμα των ημιτελικών του Eurobasket

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

Τουρκία – Ελλάδα

Νικητής του Φινλανδία – Γεωργία με Νικητή του Γερμανία – Σλοβενία

Ο δρόμος μέχρι τον τελικό