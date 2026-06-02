Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ένα αναμενόμενο «διαζύγιο» ήταν η ανεξαρτητοποίηση επτά βουλευτών της Νέας Αριστεράς από την κοινοβουλευτική ομάδα που ωστόσο ανακατεύει την τράπουλα στον κεντροαριστερό και αριστερό χώρο ειδικότερα μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Το πρωί της Τρίτης, περισσότερα από 155 στελέχη της Νέας Αριστεράς με επιστολή τους προς τον γραμματέα του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, γνωστοποίησαν την αποχώρηση τους. Ανάμεσά τους και οι 7 βουλευτές οι οποίοι λίγη αργότερα με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής δήλωσαν την ανεξαρτητοποίηση τους.

Σημειώνεται όμως, ότι η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την έδρα της στη Δυτική Αθήνα. Ο επόμενος επιλαχών είναι ο Γιάννης Δραγασάκης ενώ σε περίπτωση που αρνηθεί την έδρα ο επόμενος είναι ο Δημήτρης Βίτσας.

Η αντίδραση της Νέας Αριστεράς

Από το κόμμα ξεκαθαρίζεται πάντως ότι «η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει». Σχολιάζουν ειδικότερα ότι οι εξελίξεις ήταν αναμενόμενες: «Δεν μας ξαφνιάζει, αφού σχεδιαζόταν εδώ και καιρό, αλλά μας λυπεί τόσο σε πολιτικό όσο και σε συντροφικό επίπεδο. Με την εξέλιξη αυτή παύει να υφίσταται μια Κοινοβουλευτική Ομάδα με σημαντική παρουσία και έργο στη Βουλή, γεγονός που αποδυναμώνει την αριστερή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η αποχώρησή τους θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης. Άλλωστε, όσο οι αποφάσεις για αποχώρηση αναβάλλονταν, καθυστερούσαν άλλες πρωτοβουλίες συγκρότησης άλλων κομμάτων».

Με αιχμή τονίζεται ότι «η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για έναν σχηματισμό που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έκφραση του «Λαϊκού Μετώπου», ούτε συνιστά έναν πόλο που μπορεί να συστεγάσει διαφορετικές δυνάμεις. Είναι ένα σχήμα προσωποπαγές, αρχηγικό, χωρίς εσωτερικές διαδικασίες, που προϋποθέτει τη διάλυση κομμάτων, αποκλείει τις συνεργασίες και θεωρεί πως δεν έχει «όμορους χώρους». Συμβάλλει έτσι στην απαξίωση της πολιτικής και αντίκειται αντικειμενικά στο σύνθημα «Η Πολιτική Επιστρέφει», που προβάλαμε όταν ιδρύσαμε τη Νέα Αριστερά».

«Η Νέα Αριστερά συνεχίζει»

Και καταλήγουν: «Σε κάθε περίπτωση, ευχόμαστε στους συντρόφους και τις συντρόφισσες που αποχωρούν καλή συνέχεια στην πορεία τους.

Στόχος της είναι η επίτευξη των στόχων που ψηφίστηκαν στο πρόσφατο συνέδριό μας —και από τους αποχωρήσαντες. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ανασύνθεση της Αριστεράς, ώστε να αποτελέσει, στα κινήματα, στους κοινωνικούς χώρους, στα σωματεία και στη Βουλή, την ανταγωνιστική δύναμη απέναντι στην κυριαρχία της Δεξιάς, την άνοδο της Ακροδεξιάς και την πολιτική του «μέσου όρου». Για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για την παραγωγή ενός προγράμματος που θα φέρνει στο προσκήνιο τις ανάγκες της κοινωνίας».

Σημειώνεται ότι πλέον αναμένεται να ανακοινωθούν στην Ολομέλεια αύριο οι ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών όπου και θα διαλυθεί και τυπικά η κοινοβουλευτική ομάδα. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών σπάει κάθε ρεκόρ και αγγίζει τους 40.