Στις 14:30 ώρα Ελλάδος έφτασε στο προεδρικό μέγαρο ο Φρανσουά Μπαϊρού για να υποβάλει την παραίτησή του στον Εμμανουέλ Μακρόν, η οποία έγινε δεκτή από τον γάλλο πρόεδρο και μετέπειτα αποχώρησε από το Ελιζέ.

Μετά την αναμενόμενη ήττα του στην διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση, ο Φρανσουά Μπαϊρού εγκαταλείπει την πρωθυπουργική καρέκλα μετά από 10 μήνες.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού θα χειριστεί στη συνέχεια τις τρέχουσες υποθέσεις εν αναμονή του διορισμού του διαδόχου του, του πέμπτου κατά σειρά πρωθυπουργού εδώ και δύο χρόνια.

Η διακυβέρνησή του ήταν η τέταρτη πιο σύντομη κατά τη διάρκεια της πέμπτης γαλλικής δημοκρατίας, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα.

Όσον αφορά δε τον Γάλλο πρόεδρο είναι κοντά στο να ξεπεράσει το ρεκόρ του Μιτεράν σε αλλαγές πρωθυπουργών στα χρόνια διακυβέρνησής του.

Η τέταρτη πιο βραχύβια κυβέρνηση στη Γαλλία

Ενδεικτικό της αστάθειας που βιώνει η Γαλλία τα τελευταία χρόνια είναι ότι η κυβέρνηση Μπαϊρού είναι η τέταρτη πιο βραχύβια της Πέμπτης Δημοκρατίας (από το 1958) ενώ η αμέσως προηγούμενη, του Μισέλ Μπαρνιέ, ήταν η πιο βραχύβια απ’ όλες και πριν από αυτή, η κυβέρνηση του Γκαμπριέλ Ατάλ, ήταν η τρίτη πιο βραχύβια. Δηλαδή, από το 2024 μέχρι σήμερα η Γαλλία είχε τις τρεις από τις τέσσερις πιο βραχύβιες κυβερνήσεις των τελευταίων 68 ετών – ενώ και η άλλη ήταν μόλις λίγα χρόνια νωρίτερα, του Μπερνάρ Καζνέβ το 2016-17.

Το κόμμα της Λεπέν φαίνεται να ωφελείται περισσότερο από την πολιτική και κοινωνική αναταραχή. Η ίδια βρίσκεται για πολλοστή φορά μπροστά στο ίδιο δίλημμα: να πει “όχι” σε όποιον προτείνει ο Μακρόν για πρωθυπουργό, ικανοποιώντας την παραδοσιακή βάση της, ή να δείξει ανοχή προς χάρη της σταθερότητας σε μια προσπάθεια να προσελκύσει τμήματα των ψηφοφόρων που της διαφεύγουν, όπως οι συνταξιούχοι και οι οικονομικά εύποροι.

Ο γενικός γραμματέας των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ δηλώνει πρόθυμος να αναλάβει επικεφαλής μιας αριστερής κυβέρνησης μαζί με τους Οικολόγους. Όμως η Ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν και οι Ρεπουμπλικανοί από το μπλοκ του Μακρόν λένε ότι δεν θα στηρίξουν Σοσιαλιστή πρωθυπουργό.

Ο Μελανσόν θα καταθέσει σήμερα στην Εθνοσυνέλευση μια πρόταση μομφής κατά του Μακρόν. Αν και η Εθνική Συσπείρωση ζητάει την παραίτηση του προέδρου, οι 72 Ανυπότακτοι βουλευτές και οι 123 της Λεπέν δεν φτάνουν για να τον ρίξουν.

Όσο γίνονται οι διεργασίες για να βρεθεί ο επόμενος πρωθυπουργός – ο Μακρόν δήλωσε ότι θα τον ανακοινώσει σε “λίγες μέρες” – θα παραμείνει στη θέση της η παρούσα κυβέρνηση.

Σε αναζήτηση νέου πρωθυπουργού η Γαλλία εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας

Το Μέγαρο των Ηλυσίων απέκλεισε τις πρόωρες εκλογές και την παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν, διαμηνύοντας πως ο νέος πρωθυπουργός θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Η αναζήτηση ωστόσο παραμένει δύσκολη, καθώς οι υποψηφιότητες των Μισέλ Μπαρνιέ και Φρανσουά Μπαϊρού δεν εξασφάλισαν κοινοβουλευτική στήριξη.

Η σοσιαλιστική επιλογή και οι ισορροπίες: Στα σενάρια βρίσκεται ο Ολιβιέ Φορ, επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, με ομάδα 66 βουλευτών στην Εθνοσυνέλευση. Παρά το μετριοπαθές προφίλ του, οι σχέσεις του κόμματος με τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν αποτελούν εμπόδιο. Εναλλακτικά, ο Μακρόν μπορεί να στραφεί σε προσωπικότητες κοντά στη σοσιαλιστική παράταξη, όπως ο πρώην πρωθυπουργός, Μπερνάρ Καζνέβ και ο επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πιερ Μοσκοβισί.

Από την κυβέρνηση ξεχωρίζει ο υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λόμπαρντ, γνωστός για τις κοινωνικά φιλελεύθερες απόψεις του. Ιδιαίτερα κοντά στον πρόεδρο θεωρείται ο υπουργός Άμυνας, Σεμπαστιέν Λεκορνύ, πρώην μέλος των Γκωλιστών, που ηγείται της στρατιωτικής ενίσχυσης της Γαλλίας. Στη λίστα των υποψηφίων βρίσκονται επίσης, η υπουργός Εργασίας και Υγείας Κατρίν Βωτρέν, ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων Μπρουνό Ρεταγιώ και ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανάν. Η επιλογή ενός άλλου πρωθυπουργού από την κεντρώα ομάδα θα έμοιαζε μία προσωρινή – και μερική, ενδεχομένως- λύση, ενός βαθύτερου προβλήματος. Το βάρος των προεδρικών εκλογών: Με τις εκλογές του 2027 να πλησιάζουν, αρκετά κορυφαία στελέχη εμφανίζονται διστακτικά να αναλάβουν την πρωθυπουργία, καθώς η θέση θεωρείται υψηλού ρίσκου και έχει φθείρει τους προκατόχους της εποχής Μακρόν.

Γιατί έπεσε η κυβέρνηση Μπαϊρού

Η προσπάθεια του Φρανσουά Μπαϊρού και της κυβέρνησής του να «διασώσει» το δημοσιονομικό σχέδιο για την προσαρμογή των 44 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του 2026, φαίνεται ότι δεν έπεισε κανέναν. Ο ίδιος επιχείρησε να αναλάβει την ευθύνη της κυβέρνησής του για τον προϋπολογισμό λιτότητας, που έχει στόχο να περιορίσει το χρέος της χώρας, το οποίο βρίσκεται στο 114% του ΑΕΠ.

Στα τέλη Αυγούστου, εν μέσω αυξανόμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας, ο Μπαϊρού ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για το σχέδιό του. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η κρίση που πλήττει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης θα μπορούσε να οδηγήσει σε χρηματοπιστωτική αστάθεια, τροφοδοτούμενη από το υψηλό δημόσιο χρέος.

Η Γαλλία είχε αποφύγει σοβαρές οικονομικές συνέπειες τόσο κατά την πανδημία όσο και κατά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, χάρη σε μαζικές δημόσιες δαπάνες – μια πολιτική που τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο σκληρής αμφισβήτησης.