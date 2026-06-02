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Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στον θρόνο του γυναικείου πόλο μετά το περσινό «διάλειμμα». Επικρατώντας της Βουλιαγμένης με 9-7 στον Λαιμό, οι «ερυθρόλευκες» έκαναν το 3-1 στη σειρά των τελικών της Waterpolo League και κατέκτησαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, παίρνοντας παράλληλα εκδίκηση από τον ΝΟΒ για την περσινή απώλεια του τίτλου.

Η Πειραϊκή ομάδα ολοκλήρωσε ιδανικά τις εγχώριες υποχρεώσεις της πετυχαίνοντας το απόλυτο «3 στα 3» (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Σούπερ Καπ) με μόλις μία ήττα σε ολόκληρη τη σεζόν. Πλέον, στρέφει την προσοχή της στο Final-4 του Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μάλτα από τις 10 έως τις 12 Ιουνίου.

Ρεκόρ και ιστορικές επιδόσεις

Ο τίτλος αυτός συνοδεύτηκε από σπουδαία ιστορικά επιτεύγματα:

Βάσω Πλευρίτου & Ιωάννα Σταματοπούλου : Έγραψαν ιστορία φτάνοντας τα 12 πρωταθλήματα καριέρας και ανέβηκαν μόνες στην κορυφή της σχετικής λίστας, αφήνοντας πίσω τους την Αλεξάνδρα Ασημάκη και τις Ελευθερία και Μαργαρίτα Πλευρίτου.

: Έγραψαν ιστορία φτάνοντας τα 12 πρωταθλήματα καριέρας και ανέβηκαν μόνες στην κορυφή της σχετικής λίστας, αφήνοντας πίσω τους την Αλεξάνδρα Ασημάκη και τις Ελευθερία και Μαργαρίτα Πλευρίτου. Γιώργος Ντόσκας: Έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής στην ιστορία (μετά τον Βαγγέλη Πάτερο) που κατακτά το πρωτάθλημα της Α1 τόσο στους άνδρες (πέρυσι) όσο και στις γυναίκες (φέτος).

Ντέρμπι τακτικής και ισορροπία στο ημίχρονο

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση στην άμυνα. Η Κική Λιόση επιστράτευσε ένα αμυντικό τρικ (με παίκτρια να μπλοκάρει ακριβώς μπροστά από την τερματοφύλακα), ενώ η Σταματοπούλου δήλωσε παρούσα με καίριες επεμβάσεις. Το πρώτο οκτάλεπτο έκλεισε στο 1-1 με δύο πέναλτι (Μουλχάουτσεν και Πλευρίτου).

Στη δεύτερη περίοδο, η Μυριοκεφαλιτάκη έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό στην κόντρα, όμως η Βουλιαγμένη απάντησε με τη Φουντωτού και προσπέρασε δύο φορές (3-2 και 4-3). Το ημίχρονο έκλεισε στην απόλυτη ισορροπία (4-4), χάρη σε γκολ της Βάσως Πλευρίτου στον παραπάνω, μόλις τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα και η παρέμβαση του VAR

Στο τρίτο οκτάλεπτο, η «ερυθρόλευκη» άμυνα κράτησε τον ΝΟΒ χωρίς γκολ για περίπου έξι λεπτά. Η Τριχά ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε η Σάντα, ενώ λίγο αργότερα, μετά από δικό της σουτ, η Μυριοκεφαλιτάκη πήρε το ριμπάουντ και με γυριστό έγραψε το 4-6.

Η Βουλιαγμένη μείωσε σε 5-6 με τη Ξενάκη, σε μια φάση όπου χρειάστηκε η χρήση του VAR για να διαπιστωθεί ότι η Σταματοπούλου απέκρουσε τη μπάλα αφού αυτή είχε περάσει τη γραμμή. Στη συνέχεια, ο Γιώργος Ντόσκας δικαιώθηκε σε challenge κερδίζοντας πέναλτι, όμως η Κοτσιώνη απέκρουσε την εκτέλεση της Πλευρίτου, κρατώντας τον ΝΟΒ κοντά στο σκορ.

«Στραγγαλισμός» στην άμυνα και τίτλος

Η τελευταία περίοδος ανήκε ολοκληρωτικά στον Ολυμπιακό. Με την άμυνά τους να «στραγγαλίζει» τις περσινές πρωταθλήτριες, οι φιλοξενούμενες βρήκαν τις λύσεις που χρειάζονταν στην επίθεση. Η Άντριους σκόραρε μετά από ωραίο μπάσιμο, ενώ η Νίνου βρήκε δύο φορές δίχτυα στην παίκτρια παραπάνω, σφραγίζοντας το τελικό 7-9 και το ξεκίνημα των «ερυθρόλευκων» πανηγυρισμών.

Τα οκτάλεπτα: 1-1, 3-3, 1-2, 2-3

Διαιτητές: Πολυχρονόπουλος, Δασκαλοπούλου

Οι συνθέσεις

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 1, Κρασσά, Γιάουστρα 2, Δεσπ. Ανδρεάδη, Μουλχάουτσεν 2, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κουτσαντά, Κοβάτσεβιτς.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα, Τριχά 1, Άντριους 1, Σιούτη, Δρακωτού, Νίνου 2, Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Διρχαλίδου.