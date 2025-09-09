Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε τον διάδοχο του Μπαϊρού στο πρόσωπο του Σεμπαστιάν Λεκορνί (Sébastien Lecornu). Ο υπουργός άμυνας θα αναλάβει το «τιμόνι» της Γαλλίας σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Ο 39χρονος πολιτικός είναι ο μόνος υπουργός που παρέμεινε στην κυβέρνηση από την πρώτη εκλογή του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν το 2017, επιβιώνοντας από αμέτρητες ανακατατάξεις και πρόωρες εκλογές.

«Είχε μεγάλη επιτυχία στον κόσμο του Μακρόν», δήλωσε ένας αξιωματούχος του κοινοβουλίου ο οποίος, όπως και άλλοι μιλώντας στο Politico, ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για να μιλήσει ειλικρινά. .

Τα τελευταία επτά χρόνια, ο Λεκορνί έχει εδραιώσει τη φήμη του ως πιστός σύμμαχος του Μακρόν. Το πολιτικό στυλ του ταιριάζει καλά με αυτό του προέδρου. Παράλληλα με το κυβερνητικό του ρόλο, ο Λεκορνί είναι σύμβουλος στην περιοχή καταγωγής του, τη Νορμανδία, όπου περνά τα περισσότερα Σαββατοκύριακα.

Ο εκλεκτός του Μακρόν διατηρεί χαμηλό προφίλ, αποκαλύπτοντας ελάχιστα για την προσωπική του ζωή. Στο παρελθόν είχε αρνηθεί ότι έχει βλέψεις για την πρωθυπουργία. Ωστόσο, πίσω από κλειστές πόρτες, ο Λεκορνί είναι πολύ πιο ζωντανός — και οι κύκλοι εξουσίας της Γαλλίας τον θεωρούν ευρέως ως έναν επιδέξιο πολιτικό.

«Σε μια συζήτηση, μπορείς να του κάνεις την ίδια ερώτηση τρεις φορές, ξέρει πώς να μην απαντήσει [όταν δεν θέλει] και ταυτόχρονα να σου δίνει την εντύπωση ότι είναι καλός ακροατής», είπε ένας γερουσιαστής από ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, περιγράφοντάς τον ως «απίστευτα επιδέξιο».

Τα πρώτα βήματα και τα δείπνα με την Λεπέν

Στα 19 του, ο Lecornu ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα ως ο νεότερος κοινοβουλευτικός βοηθός της Γαλλίας. Αρχικά μέλος του συντηρητικού κόμματος Les Républicains, έχει εργαστεί για να κερδίσει το σεβασμό όλων των πολιτικών παρατάξεων — από την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης τόσο του Emmanuel όσο και της Brigitte Macron έως τη διοργάνωση κάπως αμφιλεγόμενων δείπνων με την ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρίν Λεπέν.

Η διατήρηση αυτής της ελκυστικότητας διευκολύνεται από την ευρεία συναίνεση που υπάρχει στη Γαλλία σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και καλύτερης εξοπλισμού τους για πόλεμο υψηλής έντασης.

Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, ο Λεκορνί — ο οποίος είναι και ο ίδιος έφεδρος στην Εθνική Χωροφυλακή — έχει γίνει επίσης το πρόσωπο της στρατιωτικής ενίσχυσης της Γαλλίας. Το 2023, οδήγησε την κοινοβουλευτική ψηφοφορία για έναν νέο νόμο στρατιωτικού σχεδιασμού που προέβλεπε 413 δισεκατομμύρια ευρώ σε αμυντικές δαπάνες από το 2024 έως το 2030. Ο σκύλος του, ο Τίγκα, τρέχει ελεύθερα στους διαδρόμους του υπουργείου των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Λεκόρνι έχει στενούς δεσμούς με τον Γερμανό ομόλογό του Μπόρις Πιστόριους, έναν άλλο υπουργό άμυνας που επέζησε από πρόωρες εκλογές.

Η αρνητική προδιάθεση για την ΕΕ

Ωστόσο, ενώ ευδοκιμεί στην οικοδόμηση διμερών, προσωπικών σχέσεων, ο Γάλλος είναι λιγότερο άνετος σε πολυμερή περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των συναντήσεων εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, τις οποίες παραλείπει τις περισσότερες φορές.

Πέρυσι, ο πρώην πρωθυπουργός Μπαρνιέ του είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, να εμφανίζεται πιο συχνά στην de facto πρωτεύουσα της ΕΕ. «Δεν είναι πολύ ευρωπαϊκός στον τρόπο σκέψης του», είπε ένας αξιωματούχος του κλάδου.

Ως ένθερμος υποστηρικτής της γαλλικής κυριαρχίας, ο Λεκορνί έχει εκφράσει κατά καιρούς επιφυλάξεις για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις ομιλίες του συχνά αναφέρεται στον αρχιτέκτονα της Πέμπτης Δημοκρατίας, Σαρλ ντε Γκωλ, και στον υπουργό Άμυνας του ντε Γκωλ, Πιερ Μεσμέρ.