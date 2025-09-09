Το Ισραήλ βάζει μπουρλότο στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς για τη Γάζα, ενώ ταυτόχρονα παίζει με τη φωτιά στη Μέση Ανατολή. Η επίθεση που εξαπέλυσε σε μέλη της Χαμάς στην Ντόχα προκάλεσε μαζικές αντιδράσεις.

Ωστόσο, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου εμφανίστηκε αμετανόητος. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ μίλησε σε εκδήλωση για την Ημέρα Ανεξαρτησίας και αναφέρθηκε στην επίθεση. «Οι μέρες που οι ηγέτες της τρομοκρατίας απολάμβαναν διπλωματική ασυλία έχουν τελειώσει», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Στη συνέχεια επεσήμανε: «Αυτή η επίθεση μπορεί να σημαίνει το τέλος του πολέμου στη Γάζα. Το Ισραήλ έχει αποδεχτεί την πρόταση που υπέβαλε ο Πρόεδρος Τραμπ, ξεκινώντας με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων μας από τα χέρια της Χαμάς», δήλωσε και πρόσθεσε ότι μετά από αυτό, η Μέση Ανατολή θα μπορούσε να αρχίσει να εργάζεται για «την επέκταση της ειρήνης στην περιοχή».

«Λάβαμε εντολή από τον Πρόεδρο Τραμπ να τερματίσουμε τον πόλεμο και να φέρουμε όλους τους ομήρους πίσω στην πατρίδα», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Σήμερα το μεσημέρι, συγκάλεσα τους επικεφαλής των ισραηλινών οργανώσεων ασφαλείας και διέταξα μια χειρουργική ακρίβεια επίθεση εναντίον των ηγετών της Χαμάς», ανακοίνωσε.

Απαντώντας στην σκληρή κριτική που δέχεται τόνισε: «μεγάλο μέρος του κόσμου, και του δημοκρατικού κόσμου, ξέχασε την 7η Οκτωβρίου. Αλλά εγώ δεν ξεχνώ, και το Ισραήλ δεν θα ξεχάσει ποτέ».

Μάλιστα, κατέληξε λέγοντας: «Θέλω να απευθύνω τα λόγια μου στον λαό της Γάζας. Μην παρασυρθείτε από αυτούς τους δολοφόνους. Δεν τους νοιάζετε. Υπερασπιστείτε τα δικαιώματά σας, αποδεχτείτε την πρόταση του Τραμπ, και μπορούμε να σας υποσχεθούμε ένα διαφορετικό μέλλον».

Νεκρά μέλη της Χαμάς, όχι όμως οι στόχοι του Ισραήλ

Πέντε μέλη της Χαμάς σκοτώθηκαν κατά την αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε νωρίτερα το Ισραήλ στην Ντόχα. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ο Χιμάμ αλ Χάγια – γιος του Χαλίλ αλ Χάγια, ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας – σύμφωνα με ανακοίνωση του παλαιστινιακού κινήματος.

Η Χαμάς υπογραμμίζει ότι το Ισραήλ απέτυχε να εξοντώσει τους ηγέτες της και τους επικεφαλής διαπραγματευτές της στο Κατάρ. Νωρίτερα, εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Σουχάιλ αλ Χίντι, είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ότι η ηγεσία της Χαμάς επέζησε από το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα.

Από την πλευρά τους, οι αρχές του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του εμιράτου σκοτώθηκε και άλλοι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στο κτιριακό συγκρότημα όπου διέμεναν μέλη της Χαμάς.

Ενήμερος ο Τραμπ, μετά την επίθεση το έμαθε το Κατάρ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και με τον ηγέτη του Κατάρ μετά τα ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα σήμερα, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου κάνοντας λόγο για «έναν μονομερή βομβαρδισμό σε κυρίαρχο κράτος» που έφερε σε δύσκολη θέση τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

Μετά την επίθεση, ο Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου, ο οποίος του είπε ότι θέλει να γίνει γρήγορα ειρήνη. Μιλώντας στη συνέχεια με τον εμίρη του Κατάρ, τον Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ο Αμερικανός πρόεδρος τον διαβεβαίωσε ότι τέτοιο πράγμα δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφος της χώρας του.

Ο Λευκός Οίκος ενημερώθηκε από το Πεντάγωνο ότι το Ισραήλ θα εξαπέλυε επίθεση στη Χαμάς στο Κατάρ σήμερα το πρωί. Ο Τραμπ ανέθεσε στον Στιβ Γουίτκοφ να ενημερώσει τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση.

«Το να βομβαρδίζεις μονομερώς το Κατάρ, ένα κυρίαρχο κράτος και στενό σύμμαχο των ΗΠΑ που εργάζεται σκληρά, με θάρρος και ρισκάρει για να διαπραγματευτεί την ειρήνη, δεν προωθεί τους στόχους ούτε του Ισραήλ, ούτε της Αμερικής», υπογράμμισε η Λέβιτ.

Η τοποθεσία που επελέγη για το πλήγμα έφερε σε «πολύ άβολη θέση» τον Τραμπ. Είπε η Λέβιτ σημειώνοντας ωστόσο ότι «η εξόντωση της Χαμάς είναι ένας σημαντικός στόχος».

Την ίδια ώρα το Κατάρ διέψευσε ότι είχε ενημερωθεί για την επίθεση. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου, Μάτζεντ Αλ Ανσάρι. Οι καταριανές αρχές έλαβαν ένα τηλεφώνημα από «Αμερικανούς αξιωματούχους» ενώ ακουγόταν ήδη στην πόλη ο ήχος των εκρήξεων, πρόσθεσε.

«Άνανδρη επίθεση» λέει η Ντόχα, «εγκληματική ενέργεια» σχολίασε η Τεχεράνη

Το Κατάρ καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα. Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλου του διεθνούς δικαίου, ανέφερε η κυβέρνηση. Το Κατάρ πρόσθεσε ότι «η έρευνα συνεχίζεται στο ανώτατο επίπεδο».

Η ισραηλινή επίθεση σε υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ είναι «επικίνδυνη» και «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο». Αυτό επισήμανε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

«Αυτή η εξαιρετικά επικίνδυνη και εγκληματική ενέργεια συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών κανόνων και ρυθμίσεων, είναι ένα πλήγμα στην εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ», είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Ομαδική καταδίκη της επίθεση του Ισραήλ

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ στο Κατάρ εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς ήταν «απαράδεκτες, όποιο κι αν είναι το κίνητρο».

«Ο πόλεμος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαπλωθεί στην περιοχή», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Γαλλίας σε ανάρτησή του. Παράλληλα, εξέφρασε την «αλληλεγγύη προς το Κατάρ και τον εμίρη του, τον σεϊχη Ταμίμ αλ Θάνι».

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε και αυτός το χτύπημα. Μάλιστα, υπογράμμισε πως με αυτήν την ενέργεια διακυβεύεται περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

«Καταδικάζω τις ισραηλινές επιθέσεις στην Ντόχα, οι οποίες παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία του Κατάρ και εγείρουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή», αναφέρει ο Στάρμερ σε ανάρτησή του.

«Προτεραιότητα πρέπει να είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός, η απελευθέρωση των ομήρων και μια τεράστια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας. Αυτή είναι η μόνη λύση για μακροχρόνια ειρήνη», συμπληρώνει ο βρετανός πρωθυπουργός.

Η Γερμανία καταδίκασε και εκείνη την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε ως «απαράδεκτη». «Η επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα όχι μόνο παραβιάζει την εδαφική κυριαρχία του Κατάρ, αλλά θέτει σε κίνδυνο όλες τις προσπάθειές μας με στόχο να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση των ομήρων. Αυτή η επίθεση είναι απαράδεκτη», δήλωσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.