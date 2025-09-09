Στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου, όπου έχει παραπεμφθεί, με απόφαση της Βουλής, ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Αχ. Καραμανλής, για την τραγωδία στα Τέμπη, διαβιβάζεται ο φάκελος για 10 γενικούς γραμματείς του εν λόγω υπουργείου, που υπηρέτησαν από το 2016 ως και το 2023, οπότε συνέβη το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Ο φάκελος διαβιβάστηκε αρχικά από τον εφέτη ανακριτή της Λάρισας Σωτήρη Μπακαΐμη, που διενήργησε την ανάκριση για την τραγωδία, στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαβιβαστικό του ανακριτή είναι δισέλιδο, δεν περιλαμβάνει καν ονόματα των γενικών γραμματέων, που θα ακολουθήσουν τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή στην κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου, ούτε αναφέρεται σε αδικήματα, καθώς δικαστικές πηγές τόνιζαν, ότι κάτι τέτοιο δεν είναι συμβατό με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ωστόσο, δικαστικές πηγές επισήμαιναν, πως η διαβίβαση στο Δικαστικό Συμβούλιο των 10 γενικών γραμματέων, μισοί περίπου κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και μισοί της παρούσας κυβέρνησης, τους οδηγεί σε δικαστική κρίση, με αδίκημα σε βαθμό πλημμελήματος, ό,τι δηλαδή έχει και ο Κώστας Καραμανλής και όχι για κακούργημα που ήδη διώκονται (είναι κατηγορούμενοι) δύο διευθυντές του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, που είχαν ευθύνες για την κατάσταση στον σιδηρόδρομο επί υπουργίας και του παραπεμφθέντος υπουργού.

Βεβαίως, ο νόμος επιτρέπει στο Δικαστικό Συμβούλιο να αναβαθμίσει, αν το κρίνει, την κατηγορία, από πλημμέλημα σε κακούργημα, τόσο για τον πρώην υπουργό όσο και για τους παραπεμφθέντες γενικούς γραμματείς, ορισμένοι από τους οποίους είχαν υπηρετήσει στο υπουργείο επί Χρήστου Σπίρτζη, ο οποίος έχει – και αυτός παραπεμφθεί- αλλά το αδίκημα του έχει παραγραφεί ήδη, με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, όπως τουλάχιστον ίσχυε επί της υπουργίας του.

Πάντως, η παραγραφή θα κριθεί – και αυτή – από το Δικαστικό Συμβούλιο.

Έκλεισε ο φάκελος για τα Τέμπη

Και ενώ οι γενικοί γραμματείς της περιόδου 2016-2923 ακολουθούν πλέον τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή στο Δικαστικό Συμβούλιο, η πολύμηνη – κράτησε 2,5 χρόνια – ανάκριση στη Λάρισα για την τραγωδία με τους 57 νεκρούς, κλείνει οριστικά, δίνοντας τη σκυτάλη σε ανώτερους δικαστικούς, πρόεδρο και εισαγγελέα εφετών, να αξιολογήσουν το τεράστιο υλικό που αγγίζει τις 60.000 σελίδες.

Έτσι, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα ως σήμερα, καθώς στα Δικαστικά Συμβούλια του Ειδικού Δικαστηρίου, εκτός από τους γενικούς γραμματείς του υπουργείου, έχουν παραπεμφθεί και όσοι (συνολικά επτά) κατηγορούνται για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος (μπάζωμα), ο συνολικός αριθμός των κατηγορουμένων είναι 36. Ανάμεσα σε αυτούς, οι υπεύθυνοι της τραγωδίας, σταθμάρχης και συνάδελφοί του, που είχαν εγκαταλείψει το πόστο τους, υψηλόβαθμα στελέχη ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train, της Ρυθμιστικής Αρχής για τον σιδηρόδρομο, διευθυντές του υπουργείου Μεταφορών και άλλοι.

Η πολύκροτη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων αλλά και ισχυρές πολιτικές αναταράξεις, αναμένεται, εκτός απροόπτου, με τις δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, να ξεκινήσει την άνοιξη του 2026. Παράλληλα, τρέχουν οι δικαστικές διαδικασίες στα Δικαστικά Συμβούλια για δύο πρώην υπουργούς, τον Χρήστο Τριαντόπουλο (για το μπάζωμα) και τον Κώστα Καραμανλή, για τις εγκληματικές παραλείψεις σε έργα και υποδομές, που δεν είχαν καταστήσει τον σιδηρόδρομο ασφαλή και σύγχρονο.

Τα Δικαστικά Συμβούλια, εκτιμάται, ότι θα έχουν ολοκληρώσει το έργο τους, ίσως νωρίτερα από την έναρξη της δίκης για την τραγωδία, που θα γίνει στη Λάρισα, όπου και έχει διαμορφωθεί ήδη ειδική αίθουσα, που θα μπορεί να στεγάσει τον μεγάλο αριθμό δικηγόρων και διαδίκων.