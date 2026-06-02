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Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή κυρώσεων στη Nobitex, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων του Ιράν, κατηγορώντας την ότι διευκόλυνε την ιρανική κυβέρνηση και κρατικούς φορείς που τελούν υπό κυρώσεις να παρακάμπτουν τους δυτικούς οικονομικούς περιορισμούς.

Η απόφαση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από έρευνα του Reuters, η οποία αποκάλυψε ότι η Nobitex είχε εξελιχθεί σε βασικό κόμβο ενός παράλληλου χρηματοοικονομικού δικτύου μέσω του οποίου διακινούνταν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν και των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Η ίδια έρευνα ανέφερε ακόμη ότι η πλατφόρμα συνέχισε να λειτουργεί ακόμη και κατά τη διάρκεια των κρατικά επιβεβλημένων διακοπών πρόσβασης στο διαδίκτυο, επεξεργαζόμενη συναλλαγές αξίας εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι κατηγορίες της Ουάσιγκτον

«Την ώρα που η οικονομία του Ιράν βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, το καθεστώς επέλεξε να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για τη δική του διεφθαρμένη ατζέντα, μεταξύ άλλων για την παράκαμψη κυρώσεων και τη μεταφορά πλούτου εκτός της χώρας», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η Nobitex παρείχε «σημαντική υποστήριξη» στην ιρανική κυβέρνηση και διευκόλυνε μεγάλο αριθμό ψηφιακών συναλλαγών που συνδέονταν με τους Φρουρούς της Επανάστασης και την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν.

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ακόμη ότι μετά την έναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, η πλατφόρμα συνέβαλε στη μεταφορά και προστασία κεφαλαίων εκτός χώρας, με στόχο τη διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το καθεστώς, παρά τους περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στο στόχαστρο και τα στελέχη της εταιρείας

Παράλληλα με τις κυρώσεις κατά της Nobitex, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την επιβολή περιοριστικών μέτρων και σε τρία πρόσωπα που συνδέονται με τη διοίκηση της εταιρείας.

Πρόκειται για τους αδελφούς Σαγέντ Μοχάμαντ Αλί Αγκαμίρ Μοχάμαντ Αλί και Σαγέντ Μοχάμαντ Αγκαμίρ Μοχάμαντ Αλί, καθώς και για τον διευθύνοντα σύμβουλο της πλατφόρμας, Αμίρ Χοσεΐν Ραντ.

Η έρευνα του Reuters ανέφερε ότι οι δύο αδελφοί ανήκουν στην οικογένεια Χαραζί, μία από τις πλέον ισχυρές πολιτικές και επιχειρηματικές δυναστείες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με στενές διασυνδέσεις με τη νέα ανώτατη ηγεσία του Ιράν.

Η απάντηση της Nobitex

Η Nobitex έχει απορρίψει τις κατηγορίες περί συνεργασίας με το ιρανικό κράτος. Σε δήλωσή της προς το Reuters τον Απρίλιο, η εταιρεία υποστήριξε ότι δε διαθέτει άμεσες κυβερνητικές διασυνδέσεις και αρνήθηκε ότι διευκόλυνε κρατικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι τυχόν παράνομες συναλλαγές δεν πραγματοποιήθηκαν με γνώση ή έγκριση της διοίκησης, ενώ απέρριψε και τους ισχυρισμούς ότι οι δύο αδελφοί χρησιμοποίησαν διαφορετικά ονόματα ή απέκρυψαν την ταυτότητά τους.