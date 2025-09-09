Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν διόρισε πρωθυπουργό τον προστατευόμενό του Σεμπαστιάν Λεκορνί, μέχρι πρότινος υπουργό Άμυνας που στήριξε τον Μακρόν στην προεδρική του υποψηφιότητα το 2017, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί πιθανής στροφής του προς την Αριστερά.

Η επιλογή του 39χρονου Λεκορνί υποδηλώνει την αποφασιστικότητα του Μακρόν να συνεχίσει με μια κυβέρνηση μειοψηφίας που θα στηρίζει σθεναρά την φιλοεπιχειρηματική του ατζέντα οικονομικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες μεταξύ άλλων αποσκοπούν στην μείωση της φορολογίας στις επιχειρήσεις και στους πλούσιους και να αυξήσουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

Ο Μακρόν αναγκάστηκε να διορίσει τον πέμπτο πρωθυπουργό του σε λιγότερο από δύο χρόνια, αφού η Εθνοσυνέλευση «έριξε» τον Φρανσουά Μπαϊρού εννέα μήνες μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του λόγω του προϋπολογισμού λιτότητας που είχε σαν στόχο τον αυξανόμενο χρέος της χώρας.

Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πολιτικές προσωπικότητες στη σύγχρονη γαλλική ιστορία. Γεννημένος το 1986 στη Νορμανδία, ξεκίνησε την πολιτική του πορεία πολύ νωρίς, μόλις στα 19 του χρόνια, όταν έγινε ο νεότερος κοινοβουλευτικός βοηθός στη Γαλλία. Αρχικά ήταν μέλος των συντηρητικών «Ρεπουμπλικάνων», ωστόσο με την άνοδο του Εμανουέλ Μακρόν και του κινήματος Renaissance, βρήκε το δικό του δρόμο και κατάφερε να παραμείνει πιστός σύμμαχος του Γάλλου προέδρου από το 2017 μέχρι σήμερα — κάτι που τον καθιστά τον μόνο υπουργό στο κυβερνητικό σχήμα που έχει διατηρήσει τη θέση του αδιάλειπτα μετά από πολλά κυβερνητικά ανασχηματισμούς και πολιτικά κύματα.

Ο χαρακτηρισμός του από το Politico ως πολιτικού «survivor» καταδεικνύει την πολιτική του ευελιξία, ικανότητα και επιμονή, χαρακτηριστικά που τον βοήθησαν να επιβιώσει και να αναδειχθεί σε περίπλοκες και δύσκολες πολιτικές συγκυρίες. Παρά τη σταθερή παρουσία του στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ο Λεκορνί διατηρεί παράλληλα δυναμικό τοπικό ρόλο στη Νορμανδία, όπου εκλέγεται περιφερειακός σύμβουλος και αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου του, δείχνοντας στέρεη σχέση με την τοπική κοινωνία.

Η θητεία του ως υπουργός Άμυνας τον ανέδειξε σε πρόσωπο κλειδί για τη γαλλική πολιτική, ειδικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Το 2023 πρωτοστάτησε στην ψήφιση ενός πρωτοποριακού νόμου στρατιωτικού σχεδιασμού που εξασφαλίζει το ποσό των 413 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και ενίσχυση των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων μέχρι το 2030. Η συνεργασία του με τον Γερμανό υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους είναι επίσης στρατηγικής σημασίας, καθώς προωθούν έναν νέο γαλλογερμανικό άξονα που αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρά τη διακεκριμένη καριέρα του, ο Λεκορνί διατηρεί χαμηλό προφίλ στα ΜΜΕ, αποφεύγοντας να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή, ενώ έχει αρνηθεί δημοσίως ότι επιδιώκει την πρωθυπουργία, ακόμα και όταν θεωρήθηκε φαβορί. Ωστόσο, στο παρασκηνιακό πολιτικό περιβάλλον έχει χαρακτηριστεί ως «smooth operator» για την ικανότητά του να διαχειρίζεται συζητήσεις και να απαντά με επιδεξιότητα και ψυχραιμία, κερδίζοντας τον σεβασμό και των αντιπάλων του.

Ιδεολογικά, ο Λεκορνί εκφράζει ένθερμη υποστήριξη στη γαλλική κυριαρχία και διατηρεί επιφυλάξεις για ορισμένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας την εθνική ανεξαρτησία ως προτεραιότητα. Στις δημόσιες τοποθετήσεις του συχνά αναφέρει τον Σαρλ ντε Γκωλ και τον Πιερ Μεσμέρ, υπουργό Άμυνας της εποχής του ντε Γκωλ, ως πρότυπα για το κράτος και την πολιτική.

Η επιλογή του Σεμπαστιάν Λεκορνί ως πρωθυπουργού έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Γαλλία, σηματοδοτώντας την εμπιστοσύνη του Μακρόν σε έναν πολιτικό που συνδυάζει την εμπειρία, την εσωτερική πολιτική σταθερότητα και την ικανότητα διαχείρισης σύνθετων διεθνών ζητημάτων. Η πρωθυπουργία του αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα, ενώ θα συμβάλει στην ενίσχυση της θέσης της Γαλλίας στη διεθνή σκηνή.