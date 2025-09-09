Η σημερινή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα του Κατάρ είχε ως στόχο την ηγεσία της Χαμάς που συνεδρίαζε για να απαντήσει στην «τελευταία» -κατά τον Τραμπ- προσφορά και ευκαιρία που είχε η οργάνωση ώστε να σταματήσει η μεγάλης κλίμακας επίθεση για την πλήρη ισοπέδωση της πόλης της Γάζας.

Πριν ακόμα διακριβωθεί αν και ποιοι επέζησαν από τον βομβαρδισμό, το σύνολο του αραβικού κόσμου καταδίκασε την επίθεση ως μια ύπουλη, ακόμα και ως μαφιόζικη ενέργεια, ενώ διατυπώνονται εκτιμήσεις ότι το Ισραήλ βομβάρδισε τους αρχηγούς της Χαμάς για να αποτρέψει μια συμφωνία που θα του αφαιρούσε το βασικό επιχείρημα για την προαποφασισμένη καταστροφή της Γάζας και εκδίωξη του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Είναι η επίθεση κατά της επικράτειας πέμπτου αραβικού κράτους από το Ισραήλ μέσα στις τελευταίες 48 ώρες, παράλληλα με το μακελειό στη Γάζα. Το Ισραήλ βομβάρδισε επίσης θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, βάσεις και αποθήκες οπλισμού στην κεντρική και δυτική Συρία, θέσεις των ανταρτών Χούτι στην Υεμένη, ενώ σε ισραηλινές υπηρεσίες αποδίδεται η επίθεση με drone στην Τυνησία χθες το βράδυ κατά της «ναυαρχίδας» του διεθνούς στολίσκου Humud που έχει ως στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.

Υπήρξε αμερικανική εμπλοκή;

Αν και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι η επιχείρηση ήταν «αποκλειστικά ισραηλινή», δηλαδή ότι δεν υπήρξε αμερικανική συμμετοχή, είναι διάχυτη η εντύπωση στους γνωρίζοντες τα της Μέσης Ανατολής ότι δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί χωρίς αμερικανική εμπλοκή ή χωρίς να το αντιληφθούν οι ΗΠΑ που σαρώνουν τους ουρανούς του Περσικού Κόλπου για την άμυνα τουλάχιστον των δικών τους αεροπορικών και ναυτικών βάσεων.

Ένα άλλο καυτό ερώτημα είναι πώς τα 10 αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση «ακριβείας» (σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο) κατόρθωσαν να φτάσουν μέχρι το Κατάρ χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τις αεράμυνες των γειτονικών αραβικών κρατών. Σημειώνεται ότι η περιοχή όπου βρίσκεται το βομβαρδισμένο κτίριο είναι από τις καλύτερα φυλασσόμενες της Ντόχα καθώς φιλοξενεί επίσης πολλές ξένες πρεσβείες.

Ποιος μπορεί να εμπιστευτεί το Ισραήλ;

Εντός του Ισραήλ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου κατηγορείται πως πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου επέτρεπε επί χρόνια τη χρηματοδότηση της Χαμάς από το Κατάρ, με βαλίτσες γεμάτες δολάρια που μεταφέρονταν στη Γάζα προκειμένου να αποδυναμώνει και να υπονομεύει την Παλαιστινιακή Αρχή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ βάζει στο στόχαστρο ηγέτες της Χαμάς στο εξωτερικό. Πέρυσι τον Ιούλιο σκότωσε στην Τεχεράνη τον αρχηγό της οργάνωσης Ισμαήλ Χανίγιε. Το 2010 πράκτορες της Μοσάντ δολοφόνησαν στο Ντουμπάι ηγετικό στέλεχος του στρατιωτικού σκέλους της οργάνωσης ενώ το 1997 είχαν αποπειραθεί να σκοτώσουν στη Δαμασκό τον επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου Χαλέντ Μεσάλ.

Με την επίθεση αυτή η κυβέρνηση Νετανιάχου ρισκάρει τις Συμφωνίες του Αβραάμ που έχει συνάψει με τις αραβικές χώρες (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν και Μαρόκο) και υπονομεύει εκείνες που σκόπευε να υπογράψει με άλλες, όπως η Σαουδική Αραβία, μετά από τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Ανακύπτει επίσης το ερώτημα, μετά τη σημερινή επίθεση στο Ντόχα όπου συχνά μετέβαιναν Ισραηλινοί αξιωματούχοι για διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς, ποια κυβέρνηση και για ποιο λόγο θα μπορούσε να εμπιστευτεί το Ισραήλ για οποιαδήποτε συμφωνία.