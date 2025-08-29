Έχοντας στο ενεργητικό του πάνω από δύο εκατομμύρια πωλήσεις στην οκταετία που έχει διανύσει η πρώτη γενιά του, το T-Roc περνάει πλέον στη δεύτερη η οποία διατίθεται ήδη στη Γερμανία και αφού «πατήσει» Μόναχο θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες αγορές, με την ελληνική αγορά να έπεται, το α΄εξάμηνο του 2026.

Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς –και όπως δείχνει να αντιλαμβάνεται πολύ καλά η VW– λόγω κατηγορίας και αμαξώματος το T-Roc αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό μοντέλο για τους Γερμανούς που φρόντισαν να το αναμορφώσουν κατά τρόπο πληθωρικό χωρίς παράλληλα να αποξενώσουν το ήδη πολυάριθμο κοινό του.

Όπως επιβάλλει η γενική τάση που παρατηρείται στην αυτοκινητοβιομηχανία ακόμα και στις μικρότερες κατηγορίες, το T-Roc έχει αυξήσει τις διαστάσεις του αποκτώντας επιπλέον 12,0 εκατοστά κατά μήκος (4,373 μ.) και προσθέτοντας 2,8 εκατοστά στο μεταξόνιό του. Επίσης είναι και κατά 0,9 εκ. φαρδύτερο αλλά και οριακά ψηλότερο με ό,τι συνεπάγονται τα νέα μεγέθη του για την προσφερόμενη άνεση και ευρυχωρία.

Παρά τον μεγαλύτερο όγκο του, το νέο T-Roc χάρη στη νέα του σχεδίαση είναι παράλληλα και κατά 10% πιο αεροδυναμικό, με το σχετικό μέγεθος να διαμορφώνεται σε 0.29.

Η σημαντικότερη αλλαγή ωστόσο προέρχεται από την γκάμα κινητήρων του η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία του μοντέλου όσο και της VW θα περιλαμβάνει full-hybrid επιλογές.

Σε κάθε περίπτωση εφαλτήριο για την γκάμα θα αποτελούν οι mild hybrid εκδόσεις eTSI οι οποίες επωφελούνται από τετρακύλινδρο κινητήρα 1,5 λίτρου σε συνδυασμό με παράλληλο κύκλωμα 48 Volt σε διαμορφώσεις 116 και 150 ίππων. Από ήπια υβριδική τεχνολογία θα επωφεληθούν και οι κορυφαίες εκδόσεις του T-Roc, μία με τετρακίνηση και δίλιτρο κινητήρα καθώς και η R που θα προστεθούν στην γκάμα σε δεύτερο χρόνο.

Σε ό,τι αφορά το νεολογισμό της full-hybrid τεχνολογίας αυτή θα μεταφραστεί σε δύο εκδόσεις με ισχύ 136 και 170 ίππων οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε δεύτερο χρόνο και θα επωφελούνται από τετρακύλινδρο κινητήρα 1,5 λίτρου και υβριδική τεχνολογία η οποία θα επιτρέπει ένα μεγάλο μέρος ολοκλήρωσης των καθημερινών μετακινήσεων αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Οι full-hybrid εκδόσεις θα είναι αποκλειστικά εμπροσθοκίνητες και θα εφοδιάζονται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG επτά σχέσεων όπως και οι ήπιες υβριδικές εκδόσεις.

Προς το παρόν η γερμανική φίρμα δεν δίνει στη δημοσιότητα περαιτέρω πληροφορίες για τις υβριδικές εκδόσεις ωστόσο με δεδομένο ότι η τιμή αφετηρία για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των ήπιων υβριδικών εκδόσεων προσδιορίζεται σε 124 γρ./χλμ., το αντίστοιχο μέγεθος για τις full-hybrid εκδόσεις θα πρέπει να κινηθεί περί τα 100 γρ./χλμ.

Στις νέες προσθήκες του T-Roc που έχει ως αφετηρία την αρχιτεκτονική MQB Evo, συγκαταλέγεται και το σύστημα δυναμικού ελέγχου ευστάθειας, Dynamic Chassis Control (DCC) που εφοδιάζει την πλειονότητα των μοντέλων της γερμανικής φίρμας και το οποίο προσφέρεται σε όλες τις εκδόσεις πλην της βασικής Life, επιτρέποντας στον οδηγό να διαμορφώσει διάφορες ρυθμίσεις μέσω των τεσσάρων προγραμμάτων οδήγησης ή των εξειδικευμένων 15 για την ανάρτηση.

Σε ό,τι αφορά την εξωτερική σχεδίαση, η VW ακολουθεί την συνήθη εξελικτική οδό διατηρώντας πολλά από τα στοιχεία του ήδη γνωστού T-Roc όπως η χαρακτηριστική πτύχωση που ξεκινά από τις πίσω πόρτες και καταλήγει, περιβάλλοντας την πέμπτη πόρτα. Η όψη του παρ΄όλα αυτά αντλεί τις επιρροές της από τα νεότερα μοντέλα VW όπως το Tiguan και το Tayron αλλά την ηλεκτρική γκάμα των ID. καθώς κοινή συνισταμένη όλων αποτελούν τα φώτα IQ. Matrix LED Light με το φωτιζόμενο σήμα της VW.

Aντίστοιχες είναι οι επιρροές και στο εσωτερικό του T-Roc που πλέον επωφελείται από μια κεντρική οθόνη 10,2 ιντσών ή 12,9 ιντσών για τις εκδόσεις που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας. Αυτή βασίζεται στο νέα τέταρτης γενιάς σύστημα ΜΙΒ4 και διαθέτει το χαρακτηριστικό slider για τον έλεγχο του κλιματισμού και της έντασης του ήχου στο κάτω μέρος αλλά και ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη στο σύστημα φωνητικών εντολών IDA.

Tην κεντρική οθόνη συνοδεύει ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,0 ιντσών ο οποίος επιτρέπει την παραμετροποίησή του ενώ όπως σε όλα τα νεότερα μοντέλα της γερμανικής φίρμας στον τιμόνι έχουν επιστρέψει οι φυσικοί διακόπτες ελέγχου. Για την ευκολότερη πλοήγηση στα περιφερειακά συστήματα τον έλεγχο λειτουργιών όπως ο ατμοσφαιρικός φωτισμός αλλά και την επιλογή προγραμμάτων οδήγησης υπάρχει επίσης ένας περιστροφικός διακόπτης στην κεντρική κονσόλα.

Εκτός από την πρωτιά της υβριδικής τεχνολογίας, το T-Roc προσφέρει για πρώτη φορά ως μοντέλο τη δυνατότητα επιλογής Head-Up Display που συμπληρώνει την ποιοτική αναβάθμισή του από την VW. Ως προς αυτή την παράμετρο να σημειωθεί ότι ήδη από την έκδοση Style, τα καθίσματα διαθέτουν 14 δυνατότητες ρύθμισης αλλά και λειτουργία μασάζ .

Πλην των παραπάνω το Τ-Roc διαθέτει και μεγαλύτερο πορτ μπαγκάζ το οποίο πλέον ξεκινά από τα 445 λίτρα. Εμπλουτισμένος είναι και ο εξοπλισμός ασφάλειας και άνεσης ο οποίος περιλαμβάνει ως standard μεταξύ άλλων σύστημα αυτόνομης πέδησης, ενεργή υποβοήθηση τιμονιού, cruise control, διατήρησης της πορείας στη λωρίδα κυκλοφορίας, σύστημα ανίχνευσης της κόπωσης του οδηγού, αισθητήρες στάθμευσης και ανάγνωσης της οδικής σήμανσης.