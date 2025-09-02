Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την πρώτη της ήττα στο Eurobasket, χάνοντας από τη Βοσνία μετά από τρεις σερί νίκες.

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Λαρεντζάκη, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη παρουσίασε σοβαρά προβλήματα σε άμυνα και δημιουργία, με μοναδική σταθερά τον Ντόρσεϊ. Παρά την προσπάθεια αντίδρασης στο φινάλε, λάθη, λεπτομέρειες και αμφισβητούμενες διαιτητικές αποφάσεις έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των Βόσνιων.

Πλέον, όλα κρίνονται στο μεγάλο ματς με την Ισπανία: με νίκη η «γαλανόλευκη» κατακτά την πρωτιά του ομίλου, με ήττα μπαίνει σε περιπέτειες που μπορεί να την ρίξουν μέχρι και στην τέταρτη θέση. Η πρόκριση, πάντως, έχει ήδη εξασφαλιστεί από το 3/3 των πρώτων αγώνων.

Το Ισραήλ «κλείδωσε» τη θέση στους 16

Έχοντας ήδη νικήσει εύκολα τη Γαλλία και κοντράρει στα ίσα την Πολωνία για τον Δ’ όμιλο του Eurobasket 2025, ήταν εκ των προτέρων δεδομένο πως το Ισραήλ θα έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στο Βέλγιο των συγκεκριμένων δυνατοτήτων. Οι αριθμοί παίζουν πάντα ρόλο σε αυτό το υψηλό επίπεδο και παρότι οι βορειοευρωπαίοι προσπάθησαν να μείνουν κοντά (33-27, 15′), το τοπίο ξεδιάλυνε σχετικά νωρίς.

Σόρκιν και Αβντίγια συνέθεσαν εκ νέου ένα κυριαρχικό δίδυμο στο παρκέ και το φιλόδοξο σύνολο του Μπεΐτ-Χαλαμί δεν ξόδεψε την ευκαιρία για μια άνετη πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης πριν από τον τελευταίο αγώνα με τους Σλοβένους στο Κατοβίτσε. Δεν θα ήταν σοφό, αλήθεια είναι, είτε να μπλέξουν οι Ισραηλινοί με τον Λούκα Ντόντσιτς είτε να εξαρτώνται από άλλα αποτελέσματα.

Γ’ όμιλος

Τα αποτελέσματα

Το πρόγραμμα

18:15 Κύπρος – Γεωργία (Novasports Start)

21:30 Ιταλία – Ισπανία (Novasports Start)

Η βαθμολογία

Ελλάδα – Αγώνες: 4 | Νίκες: 3 | Ήττες: 1 | Διαφορά Πόντων: +74

Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Αγώνες: 4 | Νίκες: 2 | Ήττες: 2 | Διαφορά Πόντων: -8

Γεωργία – Αγώνες: 4 | Νίκες: 2 | Ήττες: 2 | Διαφορά Πόντων: -37

Ισπανία – Αγώνες: 3 | Νίκες: 2 | Ήττες: 1 | Διαφορά Πόντων: +51

Ιταλία – Αγώνες: 3 | Νίκες: 2 | Ήττες: 1 | Διαφορά Πόντων: +24

Κύπρος – Αγώνες: 4 | Νίκες: 0 | Ήττες: 4 | Διαφορά Πόντων: -104

Η τελευταία αγωνιστική (4 Σεπτεμβρίου)

15:00 Βοσνία – Γεωργία

18:15 Ιταλία – Κύπρος

21:30 Ισπανία – Ελλάδα

Δ’ όμιλος

Τα αποτελέσματα

Το πρόγραμμα

18:00 Ισλανδία – Σλοβενία (Novasports 4HD)

21:30 Γαλλία – Πολωνία (Novasports 4HD)

Η βαθμολογία

Ισραήλ 3-1 (+23) 7

Πολωνία 3-0 (+21) 6

Γαλλία 2-1 (+23) 5

Βέλγιο 1-3 (-38) 5

Σλοβενία 1-2 (-1) 4

Ισλανδία 0-3 (-28) 3

Η τελευταία αγωνιστική (4 Σεπτεμβρίου)