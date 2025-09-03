5 το πρωί: Τα «αμαρτωλά» ΑΦΜ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Αδιέξοδο για τη Μονή Σινά – Συμφωνία Ρωσίας-Κίνας για τον αγωγό Power of Siberia 2
Παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 22,6 εκατ. ευρώ, έλαβαν περισσότερα από 1.000 ΑΦΜ, με την Κρήτη να συγκεντρώνει σχεδόν τα τρία τέταρτα αυτών
1
Δεσμεύονται περιουσίες για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
- Το πόρισμα: Από τα συνολικά 6.354 ΑΦΜ που ελέγχθηκαν, τα 1.036 έλαβαν παράτυπα επιδοτήσεις ύψους 22,6 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κράτος έχει ήδη δεσμεύσει περιουσιακά δικαιώματα των εμπλεκομένων για την ανάκτηση των χρημάτων.
- Αρνητικό ρεκόρ για Κρήτη: Στη δημοσιότητα δόθηκε χάρτης με τις περιφέρειες όπου εντοπίστηκαν τα 1.036 ΑΦΜ που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στοιχεία για τον αριθμό των δικαιούχων και τα ποσά ανά περιοχή. Η Κρήτη ξεχωρίζει με 850 ΑΦΜ και παράνομα ποσά άνω των 17,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν τα τρία τέταρτα του συνόλου.
- Οι μέθοδοι: Όσοι πήραν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρούσαν σε υποβολή αιτήσεων χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής, σε παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων, σε ψευδείς δηλώσεις κυριότητας ζωικού κεφαλαίου και αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών, ακόμη και εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.
2
Δραματικές εξελίξεις στη Μονή Σινά
- «Όχι» από Δαμιανό: Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη Μονή Σινά, παρά τη συμφωνία που είχε αρχικά επιτευχθεί έπειτα από 15 ώρες διαβουλεύσεων μεταξύ των μοναχών και του ΓΓ Θρησκευμάτων Γιώργου Καλαντζή. Αν και οι μοναχοί αποδέχθηκαν να δοθεί στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό η δυνατότητα να συγκαλέσει γενική συνέλευση τον Σεπτέμβριο με πλήρεις εγγυήσεις και αναγνώριση της προσφοράς του, η συμφωνία ανετράπη από τη στάση του ίδιου και συνεργατών του.
- Μετέωρος ο Δαμιανός; Όλες οι πλευρές επιδιώκουν την ειρηνική επίλυση των εσωτερικών προβλημάτων της Αδελφότητας και τη συνύπαρξη των Μοναχών, με βασικό στόχο τη διατήρηση του κύρους της Μονής. Σε αυτή την κατεύθυνση παραμένουν ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και η παραίτηση του 91χρονου Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, η οποία, αν και συζητείται, δεν έχει διατυπωθεί σαφώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δαμιανός έχει ήδη δρομολογήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της Μονής για τις 7 Σεπτεμβρίου.
- Επιστολή στην UNESCO: Επιστολή προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την υποψηφιότητα του Αιγυπτίου Καλέντ Αχμέντ Ελ-Ενανί Αλί για τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Οργάνωσης, απέστειλε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης. Η επιστολή καλεί σε εξέταση της αιγυπτιακής υποψηφιότητας, τονίζοντας ότι «η ηγεσία του Οργανισμού οφείλει να παραμείνει πιστή στην καθολική αποστολή της: την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση της δικαιοσύνης».
3
Νέος αγωγός φυσικού αερίου από τη Gazprom;
- Η συμφωνία: Νομικά δεσμευτική συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2, ο οποίος θα περνά μέσω Μογγολίας προς την Κίνα, υπέγραψε η ρωσική ενεργειακή εταιρεία Gazprom PJSC, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, που επικαλείται ως πηγή τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Αλεξέι Μίλερ. Η Gazprom θα μπορούσε να μεταφέρει έως και 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως για 30 χρόνια, ενώ η τιμή του καυσίμου θα είναι χαμηλότερη από αυτή που χρεώνει σήμερα στους πελάτες της στην Ευρώπη.
- Άξονας Κίνας-Ρωσίας-Ινδίας: Στη SCO, Κίνα, Ρωσία και Ινδία παρουσίασαν ένα εναλλακτικό μοντέλο διεθνών σχέσεων που αμφισβητεί την αμερικανική ηγεμονία και φιλοδοξεί να διαμορφώσει μια νέα παγκόσμια τάξη. Η σύγκλιση των τριών χωρών ενισχύει το μήνυμα μιας αναδυόμενης γεωπολιτικής συμμαχίας, προκαλώντας ανησυχία στη Δύση και ιδίως στην Ευρώπη, που κινδυνεύει να μείνει στο περιθώριο.
- Στην Κίνα ο Φίτσο: Σε πλήρη αντίθεση με τη γραμμή της ΕΕ, ο σλοβάκος πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο, δηλώνοντας πρόθεση ομαλοποίησης των σχέσεων με τη Ρωσία και συνέχισης των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου μέσω TurkStream. Παράλληλα, ανακοίνωσε την επανεκκίνηση της έκδοσης βίζας σε ρώσους πολίτες και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας ρωσικών εταιρειών σε νέο πυρηνικό έργο, προσφέροντας στον Πούτιν ευκαιρία να επαναλάβει τις ρωσικές θέσεις για την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ.
4
Μια προειδοποίηση για το αυτονόητο στο Φεστιβάλ Βενετίας
- Νέο πολιτικό θρίλερ: Η Κάθριν Μπίγκελοου, μέσα από την ταινία της «House of dynamite», παρουσιάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες να δέχονται πυρηνική επίθεση, εστιάζοντας όχι στον δράστη αλλά στις αντιδράσεις των πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών. Από τον Λευκό Οίκο μέχρι τον πρόεδρο, όλοι εμφανίζονται ανήμποροι να κάνουν το παραμικρό, ενώ ο πανικός κυριαρχεί και η ταινία καταγράφει το χρονικό μιας αναπόφευκτης καταστροφής. Το έργο λειτουργεί ως μια προειδοποίηση, αν και περιορίζεται στο προφανές: τον κίνδυνο και την αδυναμία ελέγχου των πυρηνικών όπλων.
- Δεν άλλαξαν και πολλά: Παρά την τεχνική αρτιότητα και την εμπειρία της Μπίγκελοου σε στρατιωτικά και πολιτικά θέματα, η ταινία δεν προσφέρει νέο προβληματισμό, επαναλαμβάνοντας ένα μήνυμα που έχει ήδη ειπωθεί. Η ειρωνεία είναι ότι παρόμοια έργα, όπως η σάτιρα του Στάνλεϊ Κιούμπρικ «ΣΟΣ Πεντάγωνο καλεί Μόσχα» και το πολιτικό θρίλερ «Συναγερμός θανάτου» του Σίντνεϊ Λουμέτ, είχαν εξερευνήσει με μεγαλύτερη δύναμη και επικαιρότητα το ίδιο ζήτημα πριν από 60 χρόνια – και δυστυχώς, ελάχιστα έχουν αλλάξει από τότε.
- Τα δάκρυα του Ντουέιν Τζόνσον: Ο χολιγουντιανός σταρ εντυπωσίασε στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας με την ταινία «The Smashing Machine», όπου ενσαρκώνει τον θρύλο του MMA Μαρκ Κερ. Η προβολή απέσπασε 15λεπτο standing ovation, με τον ηθοποιό να συγκινείται έντονα, ενώ ήδη συζητείται ως φαβορί για το Όσκαρ.
5
Eurobasket: Πρώτη ήττα για την Εθνική, οι επόμενοι αγώνες
- Ελλάδα – Βοσνία 77-80: Στην τέταρτη αγωνιστική του ομίλου της, η Εθνική ομάδα πλήρωσε το κενό διάστημα της στη δεύτερη και τρίτη περίοδο, με ένα ξέσπασμα στο τέλος που όμως έμεινε ανολοκλήρωτο. Το σύνθημα πλέον είναι μόνο ένα: Νίκη… με κάθε κόστος κόντρα στην Ισπανία, το βράδυ της Πέμπτης (4/9 στις 21:30), στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων, καθώς, αν χάσει μπορεί να πέσει μέχρι και τέταρτη.
- Οι υπόλοιποι αγώνες της Τρίτης: Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν χθες, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής: Βέλγιο – Ισραήλ 89-92, Ισλανδία – Σλοβενία 79-87, Κύπρος – Γεωργία 61-93, Γαλλία – Πολωνία 83-76 και Ιταλία – Ισπανία 67-63. Ειδικά αυτό το τελευταίο παιχνίδι, αναγκάζει του Ίβηρες (ρεκόρ 2-2) να τα παίξουν όλα για όλα στην τελευταία αγωνιστική της Α’ φάσης απέναντι στην Ελλάδα, για την πρόκριση τους στα νοκ άουτ!
- Στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου η τελευταία αγωνιστική: Για τον Γ’ Όμιλο, 15:00 Βοσνία – Γεωργία, 18:15 Ιταλία – Κύπρος, 21:30 Ισπανία – Ελλάδα και για τον Δ’ Όμιλο, 15:00 Γαλλία – Ισλανδία, 18:00 Ισραήλ – Σλοβενία και 21:30 Πολωνία – Βέλγιο.
