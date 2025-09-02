Στη δημοσιότητα δόθηκε χάρτης που αποτυπώνει αναλυτικά τις περιφέρειες στις οποίες εντοπίστηκαν τα 1.036 ΑΦΜ που αποδείχθηκε ότι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο χάρτης καταγράφει ανά Περιφέρεια τον αριθμό των εμπλεκομένων, τα ποσά που έλαβαν και το σύνολο των χρημάτων που καταλογίστηκαν.

Η Κρήτη κατέχει το αρνητικό ρεκόρ με 850 ΑΦΜ, οι οποίοι εισέπραξαν παράνομα 17.234.459,85 ευρώ – ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στα τρία τέταρτα των συνολικών 22,6 εκατ. ευρώ που καταλογίστηκαν σε όλη τη χώρα.

Νωρίτερα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προχώρησε στην ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων από την έρευνα που διεξήγαγε η ΔΑΟΕ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι ελέχθηκαν 6.354 ΑΦΜ και από αυτά τα 1.036 αποδείχθηκε ότι έλαβαν επιδοτήσεις συνολικού ύψους 22.6 εκατ ευρώ.

Επιπλέον, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι το κράτος έχει προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις.

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της έρευνας εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και 2024.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσαν όσοι πήραν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

Ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που Υπουργού οι παραβάτες κινδυνεύουν με ποινική δίωξη εις βάρος του για τις παρακάτω πράξεις:

εγκληματική οργάνωση/σύσταση/συμμορία,

κοινή και διακεκριμένη απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,

κοινή και διακεκριμένη πλαστογραφία κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,

ηθική αυτουργία / συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.

Χρυσοχοΐδης: «Δεν είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους»

Στην αρχική του τοποθέτηση ο Υπουργός τόνισε: «Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήγωσε την ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων.

Δικό μας καθήκον μας, καθήκον, δηλαδή, της Πολιτείας, της κυβέρνησης και του κράτους είναι να θέτει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει, ώστε να προλαμβάνει και, όπου χρειάζεται, να ελέγχει, να εντοπίζει και να τιμωρεί την παραβατικότητα.

Οι μηχανισμοί γίνονται κάθε μέρα και πιο αποτελεσματικοί, με σύγχρονα μέσα, με άνδρες και γυναίκες που είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στο καθήκον τους. Η Νομιμότητα, η ασφάλεια είναι δικό μας καθήκον, αλλά και κοινή μας υπόθεση- Κοινωνίας και Πολιτείας. Γιατί, αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Με την κοινή μας δράση, με το ενδιαφέρον και την έγνοια μας για τον διπλανό μας και την πατρίδα μας».