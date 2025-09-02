Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την πρώτη της ήττα στο Eurobasket με σκορ 77-80. Σε άλλη μία συνθήκη χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική όφειλε να βρει εναλλακτικές. Τα καλά σουτ απ’ έξω βοήθησαν στην απόκτηση αυτοπεποίθησης κι εξ αρχής το προβάδισμα ήταν ελληνικό. Μέχρι στο 34-21 του 12′ η «επίσημη αγαπημένη είχε 9/13 δίποντα, 5/12 τρίποντα και 9 ασίστ (5 του Σλούκα).

Έλειπε ωστόσο η διάρκεια σε άμυνα κι επίθεση που θα εδραίωνε από νωρίς ένα ασφαλές προβάδισμα. Ίσως και να παραπλανήθηκαν ή να παρασύρθηκαν οι διεθνείς, με συνέπεια η Βοσίνα να προσπεράσει 39-34 με επιμέρους 18-0 σε 5,5 λεπτά και να γεννήσει αμφιβολίες για τη συνέχεια. Αμφιβολίες που, αναπόφευκτα, διογκώθηκαν όσο η εικόνα παρέμενε προβληματική και οι Βόσνιοι κρατούσαν τον έλεγχο. Μέχρι και με 12 πόντους ξέφυγαν (53-41), προτού αρχίσει η απόπειρα ανατροπής.

Η προσπάθεια ήταν φιλότιμη και η ενέργεια στην άμυνα επέτρεψε στην Εθνική να μειώσει τη διαφορά.

Ωστόσο, κάθε φορά που η «γαλανόλευκη» έβρισκε ρυθμό, οι Βόσνιοι απαντούσαν με ψυχραιμία, αξιοποιώντας τα λάθη και τις βεβιασμένες επιλογές των διεθνών. Το μομέντουμ δεν άλλαξε ποτέ οριστικά χέρια.

Έτσι, η απόπειρα ανατροπής έμεινε ανολοκλήρωτη. Η μάχη συνεχίστηκε και το παιχνίδι χάθηκε με τρεις πόντους (77-80).

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (1/4 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 λάθη), Τολιόπουλος 8 (1/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές), Σλούκας 15 (3/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Καλαϊτζάκης 8 (1), Παπανικολάου 11 (3/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Κατσίβελης, Σαμ οντούροβ 3 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Κ. Αντετοκούνμπο 5 (6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα), Θ. Αντετοκούνμπο 4 (4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Μήτογλου 9 (3/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο)

ΒΟΣΝΙΑ (Μπετσίραγκιτς): Νούρκιτς 18 (6/12 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Ρόμπερσον 18 (2/4 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 2/3 βολές), Αλιμπέγκοβιτς 3 (1), Αρσλανάγκιτς, Άτιτς 15 (4/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/5 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκέγκιτς 5 (1), Πέναβα 7 (2), Λάζιτς 7 (1), Βράμπατς, Καμένιας 7 (6 ριμπάουντ)

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80