Πλώρη για το πολυπόθητο Όσκαρ φαίνεται ότι βάζει ο Ντουέιν Τζόνσον, που έλαβε ενθουσιώδη υποδοχή στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η ταινία «The Smashing Machine», όπου ο Τζόνσον υποδύεται τον θρύλο της επαγγελματικής πάλης και του MMA Μαρκ Κερ, απέσπασε ένα 15λεπτο standing ovation, με τον χολιγουντιανό σταρ να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Στη ταινία, που θα κυκλοφορήσει από την A24 στις αρχές Νοεμβρίου, ξετυλίγεται η ιστορία του διάσημου αθλητή της δεκαετίας του ’90 που παλεύει με τους δικούς του δαίμονες. Πλάι του η Έμιλι Μπλαντ στο ρόλο της συντρόφου του Κερ, Ντον Στέιπλς.

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη στην αίθουσα με τον σκηνοθέτη της ταινίας Μπένι Σαφντί να αγκαλιάζει τους δύο πρωταγωνιστές του, ενώ ο Μαρκ Κερ που ήταν παρών, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος κατά την προβολή των τίτλων τέλους.

Η πιο φορτισμένη στιγμή μετά το «The Whale»

Το πολυαναμενόμενο φιλμ αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Σαφντί μετά από χρόνια συνεργασίας πίσω από την κάμερα με τον αδελφό του Τζος, σε indie επιτυχίες όπως τα «Good Time» και «Uncut Gems».

Επίσης επανενώνει τον σκηνοθέτη με την Μπλαντ καθώς μοιράστηκαν μια αξέχαστη σκηνή στην επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Oppenheimer», αλλά και τους δύο πρωταγωνιστές μετά την περιπέτεια δράσης της Disney, «Jungle Cruise», το 2021.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Variety η πρεμιέρα του «The Smashing Machine» αποδείχθηκε η πιο συγκινησιακά φορτισμένη στο Λίντο, μετά τον Μπρένταν Φρέιζερ, ο οποίος είχε συγκινήσει το κοινό πριν από τέσσερα χρόνια στο ντεμπούτο της ταινίας του «The Whale».

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις

Ο Τζόνσον εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα κομψό γκρι σταυρωτό κοστούμι Prada.

h Μπλαντ επέλεξε μια εκθαμβωτική μάξι δημιουργία υψηλής ραπτικής από τη συλλογή Φθινόπωρο 2025 της Ταμάρα Ραλφ (Tamara Ralph). Ολοκληρώνοντας το εντυπωσιακό σύνολο με ψηλοτάκουνα πέδιλα σε ροζ-γκρι απόχρωση και κοσμήματα Tiffany & Co, η ηθοποιός ήταν η επιτομή της κομψότητας.