Το γεγονός ότι έχει διαλέξει να κινείται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλησε να υπογραμμίσει για ακόμη μια φορά ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος όχι μόνο δεν έχασε την… ευκαιρία να μεταβεί στην Κίνα επ αφορμής των εορτασμών της επετείου για τη νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Πεκίνο, αλλά είχε νωρίτερα σήμερα συνάντηση και με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την διάρκεια της οποίας ο Σλοβάκος ηγέτης επανέλαβε την πρόθεση του για ομαλοποίηση των σχέσεων με την Ρωσία και για αγορά ρου ρωσικού φυσικού αερίου.

Ο Φίτσο δεσμεύει την χώρα του στο άρμα της Μόσχας

Η συνάντηση με τον Φίτσο, δεν έδωσε στον πρόεδρο της Ρωσίας μόνο τον χώρο για να αποδείξει για άλλη μια φορά ότι συνεχίζει να ασκεί επιρροή μέσω της ενέργειας σε κάποια κομμάτια της Ένωσης, αλλά του έδωσε επιπλέον την δυνατότητα να επιμείνει στα βασικά ρωσικά αφηγήματα σχετικά με τον πόλεμο της Ουκρανίας και τον ρόλο της Δύσης σε αυτόν.

Πιο συγκεκριμένα όπως ανέφερε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός: «Θέλω να δηλώσω ανοιχτά ότι ενδιαφερόμαστε ιδιαιτέρως για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ της Σλοβακικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ας επιστρέψουμε σε αυτό που ήταν συνηθισμένο για τις χώρες όσον αφορά την οικονομική συνεργασία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ασφαλή και τακτική προμήθεια φυσικού αερίου που λαμβάνουμε μέσω του TurkStream».

Ο TurkStream παραμένει ο μόνος αγωγός που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, μετά τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream τον Σεπτέμβριο του 2022 και καθώς η διέλευση μέσω Ουκρανίας σταμάτησε την 1η Ιανουαρίου.

Η Σλοβακία έχει μέχρι στιγμής φέτος εισαγάγει περίπου 1,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσω της Ουγγαρίας, η οποία αποτελεί την πιο άμεση σύνδεσή της με τον αγωγό TurkStream, σύμφωνα με στοιχεία της σλοβακικής εταιρείας διαμετακόμισης EUstream.

Επί του παρόντος, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έργο για την αύξηση της διασυνοριακής χωρητικότητας ροής φυσικού αερίου από την Ουγγαρία στη Σλοβακία, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου που προέρχεται από τον αγωγό Turkstream, σε 4,4 bcm από 3,5 bcm.

Εν τω μεταξύ, ο Φίτσο δήλωσε ότι η Σλοβακία επανεκκίνησε την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες, μια υπηρεσία που είχε ανασταλεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Είπε ότι η Σλοβακία ενδιαφέρεται επίσης για ρωσικές εταιρείες που ενδεχομένως συμμετέχουν σε ένα νέο πυρηνικό εργοστάσιο, ένα έργο που η κυβέρνηση σκοπεύει να χορηγήσει στην αμερικανική εταιρεία Westinghouse.

Ο Πούτιν χρησιμοποίησε τη συνάντηση για να προωθήσει τα ρωσικά αφηγήματα για την Ουκρανία

Από την πλευρά του ο Πούτιν χρησιμοποίησε την συνάντηση για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Πιο συγκεκριμένα στις δηλώσεις του ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν αντιτάχθηκε ποτέ στην πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Μόσχα σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Reuters, υποστήριξε ότι με την επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά, η Συμμαχία ήθελε να απορροφήσει ολόκληρο τον μετασοβιετικό χώρο και η Ρωσία απλώς έπρεπε να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. Επανέλαβε επίσης ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα ήταν απαράδεκτη για τη Ρωσία.

Τέλος ο Ρώσος πρόεδρος φάνηκε να ευχαριστεί τον Φίτσο για την στάση που τηρεί, υποστηρίζοντας ότι «η Ρωσία εκτιμά ιδιαίτερα την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που ακολουθείτε εσείς και η ομάδα σας, η κυβέρνησή σας».