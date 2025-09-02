Σε πλήρες αδιέξοδο φαίνεται να έχει περιέλθει η προσπάθεια εξεύρεσης λύσης από τον ΓΓ Θρησκευμάτων, κ. Γιώργος Καλαντζής, για το ζήτημα της ιστορικής Μονής Σινά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από τουλάχιστον 15 ώρες διαβουλεύσεων, οι μοναχοί που αντιδρούσαν στις αποφάσεις του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού αποδέχθηκαν τελικά τη συμφωνία.

Ωστόσο, αυτή ανετράπη λόγω της στάσης του ίδιου του κ. Δαμιανού. Όπως υποστηρίζεται, οι μοναχοί του έδωσαν τη δυνατότητα να συγκαλέσει γενική συνέλευση το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, προκειμένου να καθοριστούν οι διαδικασίες διοίκησης της Μονής και η συνέχιση της παρουσίας των Ελληνορθόδοξων στην περιοχή.

Πηγές τονίζουν ότι στον κ. Δαμιανό παρασχέθηκαν όλα τα εχέγγυα, εγγυήσεις και η αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στη Μονή Σινά. Παρ’ όλα αυτά, συνεργάτες του φαίνεται να μην αποδέχονται τις προτάσεις που του έχουν γίνει από την αδελφότητα.

«Είναι τραγικά τα όσα συμβαίνουν»

Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος που ασχολούνται με την επίλυση του προβλήματος υπογραμμίζουν ότι ο Έλληνας πρέσβης Νίκος Παπαγεωργίου, ο γγ Θρησκευμάτων κ. Καλαντζής και ο υπ. Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προσέφεραν συγκεκριμένες εγγυήσεις, τις οποίες όμως ο κ. Δαμιανός δεν δέχτηκε να συζητήσει, «όχι απορρίπτοντάς τες, αλλά προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο». Όπως σχολιάζουν οι εν λόγω κύκλοι, «είναι τραγικά τα όσα συμβαίνουν».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι μοναχοί που αντιδρούν στις επιλογές του κ. Δαμιανού είναι έντεκα. Στο εσωτερικό της Μονής παραμένει ο ίδιος με άλλους τρεις μοναχούς και –δυστυχώς– με Αιγύπτιους λαϊκούς, οι οποίοι, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, έχουν διατεθεί από εταιρεία σεκιούριτι.

Έξω από το ιστορικό κτήριο βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη της Αιγύπτου, με επικεφαλής στρατηγό. Όπως σημειώνεται, καταβάλλονται σε πολύ υψηλό επίπεδο προσπάθειες ώστε να αποφευχθεί επέμβαση των αστυνομικών αρχών.

«Το πρόβλημα πλέον πρέπει να λυθεί με πρωτοβουλίες των προκαθημένων», τόνισαν στελέχη της Εκκλησίας που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Στόχος η διαφύλαξη του κύρους της Μονής

Αυτό που επιζητούν όλες οι πλευρές είναι η ειρηνική επίλυση του εσωτερικού προβλήματος στην Αδελφότητα και η συνύπαρξη των Μοναχών με κριτήριο τη διαφύλαξη του κύρους της Μονής.

Προς αυτήν κατεύθυνση όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά. Ακόμη και της παραίτησης του 91χρονου Δαμιανού που ναι μεν εικάζεται ωστόσο δεν διατυπώνεται με σαφήνεια

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός έχει δρομολογήσει τη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της Μονής για τις 7 Σεπτεμβρίου χωρίς όμως να έχει γίνει μέχρι τώρα γνωστό το ποια θα είναι η ημερήσια διάταξη και αν τελικά θα πραγματοποιηθεί, δεδομένων των εξελίξεων.

Υπέρ της Ενότητας

Η χθεσινή ημέρα εκτός από τις πολύωρες διαβουλεύσεις στη Μονή Σινά χαρακτηρίστηκε και από την ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου ο οποίος στήριξε απόλυτα τον Αρχιεπίσκοπο Σιναϊτών και ηγούμενο της Μονής κ. Δαμιανό καλώντας τη Σιναϊτική Αδελφότητα να συνεργαστεί μαζί του.

Πρόκειται για τη τρίτη ανακοίνωση από εκκλησιαστική Αρχή. Είχαν προηγηθεί αυτή των Ιεροσολύμων αλλά και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.