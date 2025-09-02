Νομικά δεσμευτική συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2, ο οποίος θα περνά μέσω Μογγολίας προς την Κίνα, υπέγραψε η ρωσική ενεργειακή εταιρεία Gazprom PJSC, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, που επικαλείται ως πηγή τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Αλεξέι Μίλερ, που βρίσκεται στο Πεκίνο.

Σε δηλώσεις που έκανε σε ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων από το Πεκίνο, ο Μίλερ είπε ότι η Gazprom θα μπορούσε να μεταφέρει έως και 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως μέσω του Power of Siberia 2 για 30 χρόνια. Δήλωσε επίσης ότι η τιμή του καυσίμου θα είναι χαμηλότερη από αυτή που χρεώνει σήμερα η Gazprom στους πελάτες της στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις αναφορές.

Συγκεκριμένα, ο κολοσσός της ενέργειας συμφώνησε να αυξήσει τις ροές προς την Κίνα μέσω της υπάρχουσας διαδρομής Power of Siberia κατά 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Η τρέχουσα ετήσια χωρητικότητά του είναι 38 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η ρωσική εταιρεία πρόκειται να μεταφέρει έως και 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως μέσω του αγωγού για 30 χρόνια, σύμφωνα με το RIA που επικαλείται δήλωση του CEO της Gazprom Αλεξέι Μίλερ από το Πεκίνο όπου βρίσκεται.

Η τιμή του καυσίμου θα είναι χαμηλότερη από αυτήν που χρεώνει σήμερα η Gazprom στους πελάτες στην Ευρώπη, δήλωσε ο Μίλερ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αναφέρει το Bloomberg.

Σιγή από το Πεκίνο

Το Πεκίνο δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες της δήλωσης του Μίλερ. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας Xinhua, αναφερόμενο στις διμερείς συναντήσεις, δεν ανέφερε συγκεκριμένα τον αγωγό, αν και ανέφερε ότι οι δύο χώρες υπέγραψαν περισσότερες από 20 συμφωνίες συνεργασίας, μεταξύ άλλων στον τομέα της ενέργειας.

Επίσης το Reuters είχε αναφέρει τον περασμένο μήνα ότι η Κίνα επιδίωκε να αγοράσει περισσότερο ρωσικό φυσικό αέριο μέσω ενός υπάρχοντος αγωγού, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών δεν κατάφεραν να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά την κατασκευή ενός δεύτερου αγωγού.

Οι συμφωνίες υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα, όπου θα παραστεί σε στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν την Τετάρτη, με αφορμή την επέτειο του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μετά την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας.