Μετά την πρεμιέρα στους δύο πρώτους ομίλους, ήρθε η ώρα να μπουν στη μάχη του Eurobasket και οι ομάδες που συμμετέχουν στον τρίτο και τέταρτο όμιλο. Φυσικά, το σημαντικότερο ματς είναι αυτό της Εθνικής ομάδας με την Ιταλία.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα παιχνίδια τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από ιστορικής όσο και από στατιστικής άποψης.

Ο Ερνανγκόμεθ και η πρωτάρα Κύπρος

Η Ισπανία έχει αλλάξει σελίδα. Οι περισσότεροι από τους αστέρες που οδήγησαν την ομάδα σε διαδοχικές επιτυχίες έχουν κρεμάσει τα παπούτσια τους. Τώρα, είναι η σειρά άλλων να βγουν μπροστά και να ηγηθούν της προσπάθειας.

Ένας από αυτούς που περιμένουν πολλά οι Ισπανοί είναι ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ. Ο σέντερ της Μπαρτσελόνα συνηθίζει να πραγματοποιεί μεγάλες εμφανίσεις στο Eurobasket. Το 2022 είχε μέσο όρο 17,2 πόντους ανά παιχνίδι. Οι μόνοι που το έχουν καταφέρει είναι οι σπουδαίοι Παου Γκασόλ και Χουάν Κάρλος Ναβάρο.

Ιστορικής σημασίας Η Κύπρος θα γίνει η 48η ομάδα που θα κάνει το ντεμπούτο της στο FIBA EuroBasket, η πρώτη μετά την Ισλανδία το 2015.

Το κάρμα του Ντόντσιτς με την Πολωνία

Στον τέταρτο όμιλο του Eurobasket υπάρχουν στοιχεία που ξεχωρίζουν πριν από την πρεμιέρα. Το πρώτο από αυτά αφορά τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο σούπερ σταρ της Σλοβενίας θα αγωνιστεί για τρίτη φορά στην τελική φάση της συγκεκριμένης διοργάνωσης και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει για τρίτη φορά την Πολωνία.

Το είχε κάνει στο ντεμπούτο του το 2017, το έκανε και το 2022. Στην πρώτη περίπτωση η Σλοβενία επικράτησε 90-81 με τον Ντόντσιτς να έχει έντεκα πόντους, οκτώ ριμπάουντ και έξι ασίστ. Το 2022 οι Πολωνοί πήραν ρεβάνς αφού επιβλήθηκαν 90-87 σε ένα τρομερό ματς και πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Ψάχνουν τη νίκη στο Eurobasket Ισραήλ και Ισλανδία

Την ίδια ώρα η αναμέτρηση ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ισλανδία έχει ένα έξτρα κίνητρο και για τους. Οι δύο χώρες στα τελευταία τους παιχνίδια στη διοργάνωση δεν τα έχουν πάει ιδιαίτερα καλά.

Για την ακρίβεια το Ισραήλ έχει χάσει πέντε από τα επτά τελευταία παιχνίδια του στη φάση των ομίλων του FIBA EuroBasket. Την ίδια ώρα η Ισλανδία έχει χάσει και τα δέκα παιχνίδια της στο κορυφαίο αυτό τουρνουά.

Αν μη τι άλλο αμφότερες θέλουν να μπουν με νίκη στην τελική φάση του Eurobasket.

Το πρόγραμμα του Γ’ ομίλου

15:00 Γεωργία – Ισπανία (Novasports Start)

18:15 Βοσνία – Κύπρος (Novasports Start)

21:30 Ελλάδα – Ιταλία (ERT News, Novasports Start)

Το πρόγραμμα του Δ’ ομίλου