Ότι ο Γιόνας Βαλαντσιούνας θα ηγηθεί της Λιθουανίας στο Eurobasket 2025 ήταν άνευ συζητήσεως. Ένα πρώτο, μικρό, δείγμα του πόσο τον έχει ανάγκη η Λιέτουβα ήταν η εμφάνισή του στο 90-74 επί της Μεγάλης Βρετανίας για τον όμιλο του Τάμπερε.

Ο σπουδαίος σέντερ, που φλέρταρε έντονα με τον Παναθηναϊκό πριν από λίγες εβδομάδες, είχε 18 πόντους και 9 ριμπάουντ σε μόλις 21:16 παραμονής στο παρκέ, ανοίγοντας την απόσταση σ’ ένα ματς που η διαφορά ισχύος εντός ρακέτας αποτυπώθηκε στα 26 περισσότερα ριμπάουντ (57-31) των Λιθουανών.

Στην παγίδα που απέφυγε να πέσει η ομάδα του Κουρτινάιτις έπεσε η λειψή Τσεχία. Με μόλις 13 ασίστ για 19 λάθη και μοναδικό διψήφιο τον Βιτ Κρέιτσι (10π) οι Ανατολικοευρωπαίοι έφτασαν οριακά τους 50 πόντους και ηττήθηκαν από την Πορτογαλία (62-50) στον όμιλο της Ρίγα.

Οι Ίβηρες Κριστιάνο Ρονάλντο ή έστω Μπερνάρντο Σίλβα δεν διαθέτουν στο μπάσκετ. Παρόλα αυτά ο Νέμιας Κέτα των Σέλτικς με 23 πόντους και 18 ριμπάουντ την έκανε πολλή καλά τη δουλειά του, εκμεταλλευόμενος την απουσία αντίστοιχου μεγέθους στην αντίπαλη φροντ λάιν.

Τα αποτελέσματα του Α’ ομίλου

Τσεχία – Πορτογαλία 50-62

Το πρόγραμμα

18:00 Λετονία – Τουρκία (Novasports Start)

21:15 Σερβία – Εσθονία (Novasports Start)

Η βαθμολογία

Πορτογαλία 1-0 (+12)

Τσεχία 0-1 (-12)

Λετονία 0-0

Τουρκία 0-0

Σερβία 0-0

Εσθονία 0-0

Τα αποτελέσματα του Β’ ομίλου

Μεγ. Βρετανία – Λιθουανία 70-94

Το πρόγραμμα

Μαυροβούνιο – Γερμανία (Novasports 4HD)

Σουηδία – Φινλανδία (Novasports 4HD)

Η βαθμολογία

Λιθουανία 1-0 (+24)

Μεγάλη Βρετανία 0-1 (-24)

Γερμανία 0-0

Μαυροβούνιο 0-0

Φινλανδία 0-0

Σουηδία 0-0

Το πρόγραμμα της 2ης ημέρας