Στα πρώτα έξι ματς του Eurobasket 2025 πήραμε μια καλή γεύση για το τι να περιμένουμε από τη συνέχεια. Ω γέγονε γέγονε, βέβαια, για όσους έπαιξαν ως τώρα. Τη σκυτάλη παίρνουν σήμερα Πέμπτη (28/8) οι δώδεκα ομάδες των άλλων δύο ομίλων, σε Λεμεσό και Κατοβίτσε.

Μεταξύ αυτών και η δική μας Εθνική. Αυτή που όσοι την πρόλαβαν στα ξεπετάγματά της, εκεί στα μέσα των 80s, προτού δηλαδή γίνει μεγάλη και τρανή με δύο ευρωπαϊκούς τίτλους (1987, 2005), τη βάφτισαν ως «επίσημη αγαπημένη» όλων.

Η Ελλάδα μετάλλιο δεν έχει από το 2009 και εφέτος θα ‘ναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Παρόλα αυτά ο βραδινός αγώνας με αντίπαλο την Ιταλία θα είναι ένα πολύ δυνατό τεστ για το πού είναι ικανή να στοχεύσει κι ενδεχομένως να φτάσει. Διότι οι «ατζούρι» του Ποτσέκο στον πάγκο και των Τόμπσον, Φοντέκιο, Γκαλινάρι και Μέλι είναι μια ομάδα με ποιότητα και κυρίως κορμιά. Άρα θα δοκιμάσει τις αντοχές των διεθνών πριν από τα τρία πιο «βατά» παιχνίδια με Κύπρο, Γεωργία και Βοσνία.

Για τον όμιλο της Κύπρου, η πρωτάρα οικοδέσποινα θα παίξει το απόγευμα με τη Βοσνία, ενώ το μεσημέρι η Ισπανία των «hermanos» Ερναγκόμεθ, του μεγαλύτερου Μπίλι και του νεότερου Χουάντσο, θα βρει απέναντί της τη σκληροτράχηλη παρέα του Σενγκέλια και των «πύργων» Μπιτάτζε, Μαμουκελασβίλι και Σερμαντίνι.

Επί πολωνικού εδάφους, η μέρα αρχίζει με την αναμέτρηση των δύο «IS». Του Ισραήλ και της Ισλανδίας. Όποια εκ των δύο επικρατήσει, αυτομάτως αποκτά και πλεονέκτημα πρόκρισης στα νοκ άουτ.

Διότι το Βέλγιο δεν δείχνει ικανό να κοντράρει τη δυναμική Γαλλία, ενώ των Πολωνών η μοίρα θα εξαρτηθεί εν πολλοίς από τα κέφια του Λούκα Ντόντσιτς. Αν ο Σλοβένος σούπερ σταρ μπει με όρεξη στη διοργάνωση και βρει έναν-δυο συμπαραστάτες, ούτε ο πολιτογραφημένος Τζόρνταν Λόιντ προβλέπεται να φτάνει στους «αμφιτρύωνες» του ομίλου.

Το πρόγραμμα του Γ’ ομίλου

15:00 Γεωργία – Ισπανία (Novasports Start)

18:15 Βοσνία – Κύπρος (Novasports Start)

21:30 Ελλάδα – Ιταλία (ERT News, Novasports Start)

Το πρόγραμμα του Δ’ ομίλου