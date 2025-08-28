Η μεγάλη ώρα για την Εθνική έφτασε. Το βράδυ της Πέμπτης η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπαίνει στη μάχη του Eurobasket και αντιμετωπίζει την Ιταλία. Η γαλανόλευκη θέλει να μπει με το δεξί για να ανοίξει ο δρόμος για την κατάληψη μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων του ομίλου.

Μιλώντας για την αναμέτρηση ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε μεταξύ άλλων: «Η Ιταλία είναι πολύ καλή ομάδα, παίζει μαζί για χρόνια. Τους ξέρουμε και μας ξέρουν. Παίξαμε πρόσφατα ένα φιλικό. Θα προετοιμαστούμε. Για εμένα πάντα η πρεμιέρα είναι δύσκολη. Έχω αυτοπεποίθηση για την ομάδα, μου αρέσουν οι παίκτες μου και το ρόστερ μου. Θα είμαστε έτοιμοι».

Οι δύο ομάδες έπαιξαν πριν από λίγες ημέρες στο «Ακρόπολις» με την Εθνική να επικρατεί 76-74. Η ομάδα του Ποτσέκο έχει ένα ρόστερ στο οποίο υπάρχουν παίκτες με εμπειρία και ξεχωρίζουν τα ονόματα των Φοντέκιο, Γκαλινάρι, Μέλι και Τόμπσον.

Το τζάμπολ στην αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί στη Λεμεσό έχει οριστεί για τις 21.30 και θα έχει διπλή τηλεοπτική κάλυψη από ERT News και Novasports Start.

Τα παιχνίδια του ομίλου

15:00 Γεωργία – Ισπανία Novasports Start & ΕΡΤ1

18:15 Βοσνία – Κύπρος Novasports Start

21.30 Ελλάδα – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ News

Ο όμιλος της Εθνικής

Ισπανία

Ελλάδα

Ιταλία

Γεωργία

Βοσνία

Κύπρος

Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 30 Αυγούστου

15:00 Ιταλία-Γεωργία

18:15 Κύπρος-Ελλάδα

21:30 Ισπανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Εθνική: Το πρόγραμμά της στον όμιλο

Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ελλάδα – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ News

Σάββατο 30 Αυγούστου

Κύπρος – Ελλάδα 18:15 Novasports Start & ΕΡΤ1

Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία – Ελλάδα 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ News

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Ισπανία – Ελλάδα 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ

