Με ήπιες καιρικές συνθήκες και πτώση της θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα, ωστόσο η «δροσιά» δεν θα κρατήσει για πολύ. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει ξανά, ενώ οι πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου ενδέχεται να συνοδευτούν από έντονο και παρατεταμένο καύσωνα.

Ήδη τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι ο μήνας θα κυλήσει θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, με πιθανές αποκλίσεις που ξεπερνούν ακόμα και τους 2 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου κυρίως στα ορεινά αναμένονται τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις: στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά θα φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ανοδος της θερμοκρασίας από την Πέμπτη

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, μικρή περαιτέρω μείωση της θερμοκρασίας αναμένεται και τη Δευτέρα, ενώ από την Πέμπτη προβλέπεται εκ νέου άνοδος, καθώς πλησιάζουμε στον Σεπτέμβρη, που σύμφωνα με τις προβλέψεις τον μετεωρολόγων, θα χαρακτηριστεί από θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Την ίδια ώρα στο Αιγαίο θα επικρατεί μελτέμι από την Κυριακή έως και την Πέμπτη, με μέγιστη ένταση 6 έως 7 μποφόρ, γεγονός που θα συμβάλει στη διατήρηση της θερμοκρασίας σε πιο δροσερά επίπεδα για τις ανατολικές περιοχές.

✅Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές με την θερμοκρασία σε πτώση και αύριο Κυριακή δεν θα ξεπεράσουμε στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου .Μικρή περαιτέρω πτώση τη Δευτέρα και άνοδος της θερμοκρασίας από την Πέμπτη

✅Το μελτέμι επικρατεί από την Κυριακή… pic.twitter.com/d6hZQ3SnfM — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 23, 2025

«Σκυτάλη με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης»

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως οι πρώτες μέρες του μήνα ενδέχεται να συνοδευτούν από έντονο και παρατεταμένο καύσωνα.

Όπως επισημαίνει, η θερμή αέρια μάζα θα κινηθεί προς τη χώρα μας από δύο κατευθύνσεις –τη Μέση Ανατολή και την Αφρική– και ενδέχεται να παραμείνει για αρκετές ημέρες.

«Αν επαληθευτεί η τάση που μας δίνουν το Ευρωπαϊκό και το Αμερικανικό προγνωστικό κέντρο, θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως μέσα στα επόμενα 24ωρα η εικόνα θα είναι πιο ασφαλής.

Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Σεπτέμβριος σε όλη την ΝΑ Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, σύμφωνα και με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – meteo.gr. Η πρόγνωση βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), JMA (Ιαπωνία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το 83% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Σεπτεμβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 42%, 32% και 9% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 16% και 1% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.84°C.