Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη χώρα σήμερα Σάββατο (23/8), με τη μέγιστη θερμοκρασία στην Κρήτη να πλησιάζει τους 39°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Πλώρα Ηρακλείου στους 38.9°C και ακολούθησε η Λίνδος στους 38.6°C.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35°C σε 72 από τους 539 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς και τους 37°C σε 12 σταθμούς.

Νέα άνοδος της θερμοκρασίας την επόμενη εβδομάδα

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές και αύριο Κυριακή με την θερμοκρασία σε πτώση. Συγκεκριμένα δεν θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35°C. Όπως τονίζει, μικρή περαιτέρω πτώση αναμένεται τη Δευτέρα και άνοδος της θερμοκρασίας από την Πέμπτη.

Το μελτέμι επικρατεί από την Κυριακή έως και την Πέμπτη στο Αιγαίο με μέγιστη ένταση τα 6 με 7 μποφόρ.