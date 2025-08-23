Μπορεί το καλοκαιρινό σκηνικό να παραμένει στη χώρα, με αρκετή ηλιοφάνεια, ωστόσο τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας ενώ θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Μάλιστα, το σκηνικό του καιρού διαμορφώνουν τοπικοί όμβροι και καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Ειδικότερα, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στη Μακεδονία και τη Θράκη δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, ενώ κατά τόπους θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά και τοπικά έως 6 μποφόρ στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση: στους 32-34 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, 35-37 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, 34-36 βαθμούς σε ανατολικό Αιγαίο και Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29-31 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και ανέμους 3-5 μποφόρ, που σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει λιακάδα, με θερμοκρασία 22-31 βαθμούς και βορειοδυτικούς ανέμους 4-6 μποφόρ το πρωί, οι οποίοι αργότερα θα εξασθενήσουν.

Την Κυριακή θα διατηρηθεί ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και την Εύβοια, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, στους 32-34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, τοπικά 6, με μικρή ενίσχυση στα Δωδεκάνησα έως 7 μποφόρ.

Από τη Δευτέρα αναμένονται ήπιες καιρικές συνθήκες. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις και πιθανές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 32 βαθμούς στα βόρεια, 33 στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά και έως 34 στο νότιο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν από βόρειες διευθύνσεις, 4-6 μποφόρ, φτάνοντας στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

«Σκυτάλη με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης»

Με υψηλές θερμοκρασίες φαίνεται πως θα μας υποδεχτεί ο Σεπτέμβριος, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, οι πρώτες μέρες του μήνα ενδέχεται να συνοδευτούν από έντονο και παρατεταμένο καύσωνα.

Όπως επισημαίνει, η θερμή αέρια μάζα θα κινηθεί προς τη χώρα μας από δύο κατευθύνσεις –τη Μέση Ανατολή και την Αφρική– και ενδέχεται να παραμείνει για αρκετές ημέρες.

«Αν επαληθευτεί η τάση που μας δίνουν το Ευρωπαϊκό και το Αμερικανικό προγνωστικό κέντρο, θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως μέσα στα επόμενα 24ωρα η εικόνα θα είναι πιο ασφαλής.

Αναλυτικά η πρόβλεψη της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τιςμεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία:Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τηνΉπειρο θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και επικράτηση νοτίων ανέμων 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά παραθαλάσσια

τμήματα.

τμήματα. Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση και επικράτηση νοτίων ανέμων 3με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ