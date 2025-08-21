Την απαίτηση η Ουκρανία να εγκαταλείψει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, να παραιτηθεί από την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να αποκλείσει την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στο έδαφός της ζητά ο ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις προθέσεις του Κρεμλίνου και μίλησαν στο Reuters.

Οι όροι αυτοί μάλιστα φαίνεται πως τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Ρώσος πρόεδρος με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, στην πρώτη ρωσοαμερικανική σύνοδο κορυφής έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Η συνάντηση κράτησε τρεις ώρες και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σχεδόν αποκλειστικά αφορούσε τις προϋποθέσεις για έναν πιθανό συμβιβασμό.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη σύνοδο, ο Πούτιν εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ανοίγει ο δρόμος για ειρήνη, χωρίς όμως να δοθούν λεπτομέρειες.

Οι προτάσεις της Μόσχας

Στη νέα του πρόταση, ο Ρώσος πρόεδρος εμμένει στην απαίτηση του να αποσυρθεί πλήρως η Ουκρανία από τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες πηγές. Σε αντάλλαγμα, ωστόσο, η Μόσχα θα σταματήσει την προέλαση της στις γραμμές του μετώπου στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Η Ρωσία σήμερα ελέγχει περίπου το 88% του Ντονμπάς και το 73% της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις.

Η Μόσχα είναι επίσης πρόθυμη να παραδώσει τα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας που ελέγχει, στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας, ανέφεραν οι ιδές πηγές.

Ο Πούτιν εμμένει επίσης στις προηγούμενες απαιτήσεις του να εγκαταλείψει η Ουκρανία τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και παράλληλα να λάβει επίσημη δέσμευση από τη συμμαχία ότι δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά.

Ο Πούτιν επιθυμεί επίσης να μπουν περιορισμοί στον ουκρανικό στρατό αλλά και να υπάρξει συμφωνία ότι δεν θα αναπτυχθούν δυτικά στρατεύματα επί του εδάφους της Ουκρανίας ως μέρος ειρηνευτικής δύναμης.

Κάτι τέτοιο έρχεται σε απευθείας σύγκρουση με το προαπαιτούμενο της ύπαρξης εγγυήσεων ασφαλείας που έχουν θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Ουκρανία και οι σύμμαχοι της. Όπως φαίνεται λοιπόν, οι δύο πλευρές παραμένουν σε μεγάλη απόσταση, περισσότερα από τρία χρόνια αφότου ο Πούτιν διέταξε την αποστολή χιλιάδων ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία σε μια ολοκληρωμένη εισβολή στη χώρα, η οποία ήρθε ως συνέχεια της προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας το 2014.

Η θέση της Ουκρανίας

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις προτάσεις αλλά η ουκρανική ηγεσία έχει απορρίψει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε μάλιστα ότι το Ντονμπάς αποτελεί «οχυρό» που κρατά πίσω τη Ρωσία και πως η εγκατάλειψή του θα ισοδυναμούσε με αυτοκτονία για τη χώρα του.

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ παραμένει επίσης συνταγματικά κατοχυρωμένος στόχος, ενώ ο Ζελένσκι τόνισε ότι δεν είναι προνόμιο της Μόσχας να αποφασίζει για τη Συμμαχία.

Η Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ δεν έχουν απαντήσει επίσης μέχρι στιγμής στις ρωσικές προτάσεις.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, εμφανίζεται αποφασισμένος να μείνει στην ιστορία ως «πρόεδρος της ειρήνης» και έχει αναλάβει να μεσολαβήσει για συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, ενώ επιθυμεί και τριμερή σύνοδο ΗΠΑ – Ρωσίας – Ουκρανίας στη συνέχεια.

Τα σενάρια για τις εγγυήσεις ασφαλείας και η ευρωπαϊκή στάση

Όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας, στο τραπέζι βρίσκονται διαφορετικά σενάρια και πιο συγκεκριμένα τα εξής: Τριμερής συμφωνία Ρωσίας – Ουκρανίας – ΗΠΑ, που θα μπορούσε να εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά και η επιστροφή στις συζητήσεις της Κωνσταντινούπολης το 2022, με ουδετερότητα της Ουκρανίας έναντι εγγυήσεων ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, το γεγονός ότι ο Πούτιν δεν φαίνεται να κάνει ιδιαίτερους συμβιβασμούς, τουλάχιστον προς ώρας, φαίνεται πως επιβεβαιώνει την κρίση των ευρωπαίων ηγετών, όπως αυτή εκφράστηκε το τελευταίο διάστημα μέσω διπλωματικών πηγών, ότι ο ρώσος πρόεδρος στην πραγματικότητα δεν επιθυμεί την επίτευξη ειρήνης.