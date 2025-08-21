Πριν από έξι μήνες, ο Πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να εξαπατήσει την Αμερική. Τη Δευτέρα, όμως, απηύθυνε επαίνους στους Ευρωπαίους ηγέτες που συγκεντρώθηκαν γύρω από το τραπέζι του Λευκού Οίκου για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Επαίνεσε το μαύρισμα του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, είπε στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι ίσως είναι η ισχυρότερη παρευρισκόμενη και περιέγραψε τον 57χρονο πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ως νέο και δυναμικό.

Η αλλαγή τόνου είναι αποτέλεσμα μεγάλων και επώδυνων παραχωρήσεων που έκανε η Ευρώπη στον Τραμπ σε θέματα εμπορίου και στρατιωτικών δαπανών, αλλά και προσεκτικής μελέτης, λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ υπερδιπλασίασαν τις στρατιωτικές τους δαπάνες ύστερα από απαίτηση του Τραμπ. Η ΕΕ δέχθηκε επίσης μια άνιση εμπορική συμφωνία, που επέβαλε δασμούς 15% στις εισαγωγές τους προς τις ΗΠΑ.

Ανακάλυψαν το «μυστικό» οι Ευρωπαίοι

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες λένε ότι το «μυστικό» για να κερδίσουν την προσοχή και την εκτίμηση του Τραμπ είναι να μάθουν να μιλούν τη γλώσσα του.

«Η φυσική ροπή των Ευρωπαίων είναι να περιμένουν, να ανησυχούν και να παραπονιούνται», είπε ο Κερτ Βόλκερ, πρώην ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία στην πρώτη θητεία Τραμπ.

«Είναι το χειρότερο ένστικτο για να χειριστείς τον Τραμπ. Αυτό που χρειάζεται είναι θετική στάση, προετοιμασία, δικές σου προτάσεις και πρωτοβουλία. Νομίζω ότι η Δευτέρα ήταν μια καλή επίδειξη του πώς όλοι κατανόησαν πώς να το κάνουν».

Στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο αυτήν την εβδομάδα, οι στιγμές έντασης ήταν σύντομες: όταν οι ηγέτες Γαλλίας και Γερμανίας πίεσαν τον Τραμπ να επιδιώξει μια εκεχειρία του τύπου που είχε πρόσφατα απορρίψει, η συζήτηση παρέμεινε σε ήπιο κλίμα.

Το πού θα οδηγηθούν οι διατλαντικές σχέσεις απασχολεί έντονα τους Ευρωπαίους, που φοβούνται ότι η σημερινή στήριξη του Τραμπ μπορεί να αποδειχθεί εφήμερη. Προς το παρόν, όμως, βλέπουν τους καρπούς της «μελέτης» τους και προσπαθούν να τους αξιοποιήσουν.

Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ, που έχουν συνηθίσει στην ανυπομονησία του Τραμπ στις μακρές διπλωματικές συναντήσεις, εξεπλάγησαν ευχάριστα από το πόσο απορροφημένος έδειχνε στη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας τον Ιούνιο. Η ολοήμερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε αφότου τα ευρωπαϊκά μέλη δεσμεύτηκαν να διαθέτουν το 5% για άμυνα.

Όταν ο Τραμπ έκλεισε τη σύνοδο, την οποία χαρακτήρισε «ιδιαίτερα παραγωγική», είπε ότι το ΝΑΤΟ «δεν είναι κοροϊδία».

Ακολουθούν ορισμένα συμπεράσματα που έβγαλε η Ευρώπη μελετώντας τον τρόπο που λειτουργεί ο Τραμπ, σύμφωνα με όσους συμμετείχαν στις επαφές:

Ευγνωμοσύνη

Στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς επέπληξαν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επειδή, όπως υποστήριξαν, δεν εξέφρασε ευχαριστίες για τη στήριξη των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αποδίδει στον εαυτό του πολλές επιτυχίες και θέλει να αναγνωρίζονται, λένε συνομιλητές του. Τη Δευτέρα είπε αρκετές φορές ότι έχει επιλύσει έξι πολέμους. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες τον ευχαρίστησαν περίπου 30 φορές στη δημόσια συνεδρίαση. Ο Τραμπ τους ευχαρίστησε τουλάχιστον δώδεκα φορές.

Τακτική επικοινωνία

Από τότε που επανεξελέγη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι ομάδες τους καταβάλλουν προσπάθειες να διατηρούν επαφή με τον Λευκό Οίκο—και ιδίως με τον ίδιο τον Τραμπ. Έχουν εργαστεί σκληρά για να συντονίζονται μεταξύ τους ώστε να ακούει ένα ενιαίο μήνυμα αντί για πολλές φωνές.

Στόχος τους είναι να περιβάλλουν τον Τραμπ με τη δική τους αφήγηση, ειδικά ενισχύοντας την άποψή τους ότι η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Πλέον, δεν είναι μόνο οι Ευρωπαίοι που καλούν τον Τραμπ· κι εκείνος τους τηλεφωνεί. Ο Μερτς και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε βρίσκονται τακτικά στη λίστα των κλήσεών του, λένε αξιωματούχοι.

Σωστό λεξιλόγιο

Ο Τραμπ αγαπά τους δασμούς και απεχθάνεται τις κυρώσεις, οπότε οι Ευρωπαίοι μιλούν πλέον περισσότερο για δασμούς εναντίον της Ρωσίας. Ο Τραμπ έχει επίσης αρχίσει να αντιτίθεται στην ιδέα μιας εκεχειρίας στην Ουκρανία, αλλά θέλει να σταματήσουν οι θάνατοι.

Η φον ντερ Λάιεν είπε την Κυριακή, σε συνέντευξη Τύπου με τον Ζελένσκι, ότι δεν πρέπει να εγκλωβίζονται σε λεκτικά σχήματα. «Είτε το λέμε εκεχειρία είτε ειρηνευτική συμφωνία, σταματήστε τους φόνους», είπε. Οι λέξεις έχουν σημασία για τον Τραμπ, σημειώνουν αξιωματούχοι.

Όροι real estate

Η επιχειρηματική καριέρα του Τραμπ βασίστηκε στα ακίνητα, και αυτό παραμένει γι’ αυτόν σημείο αναφοράς.

Στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι του έδειξε έναν χάρτη της Ουκρανίας για να εξηγήσει την κατάσταση, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες παρομοίασαν τις εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν με το αν οι ΗΠΑ παραχωρούσαν πολιτείες όπως η Φλόριντα, η βάση του Τραμπ έξω από την Ουάσιγκτον.

«Ευχαριστώ για τον χάρτη, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ στον Ζελένσκι. «Ήταν εξαιρετικός».

Φιλική προσέγγιση

Ο Τραμπ συνδυάζει δουλειά με οικογένεια και φίλους. Οι ηγέτες που μπαίνουν στον εσωτερικό του κύκλο και αναπτύσσουν προσωπική σχέση μαζί του έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ακουστούν.

Ο Στουμπ, πρόεδρος της Φινλανδίας, έχει περάσει ώρες παίζοντας γκολφ με τον Τραμπ. Η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, με τον έντονο κοινωνικό συντηρητισμό της, έχει από καιρό απήχηση στον αμερικανό ηγέτη και τους στενούς του συνεργάτες, ανοίγοντας πόρτες. Ο Βανς πέρασε πρόσφατα ένα Σαββατοκύριακο με τον Βρετανό ΥΠΕΞ Ντέιβιντ Λάμι και την οικογένειά του στο εξοχικό του.

Για την Ευρώπη, αυτές οι προσωπικές στιγμές είναι ανεκτίμητες, λένε αξιωματούχοι.