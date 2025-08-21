Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησαν στα επόμενα βήματα για την επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας τους, παρουσιάζοντας λεπτομερώς σχέδια που θα μπορούσαν να μειώσουν τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα εντός εβδομάδων, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για νέες πιθανές εκπτώσεις για τον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Η κοινή δήλωση που εκδόθηκε την Πέμπτη αντιπροσωπεύει μια πρόοδο της προκαταρκτικής συμφωνίας που ανακοινώθηκε πριν από ένα μήνα, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων κριτηρίων αναφοράς για την ΕΕ , καθώς και νέων δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση των κανονισμών της Ένωσης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επαινέσει το ευρύ πλαίσιο εμπορικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, χαρακτηρίζοντάς το ως «μεγάλη συμφωνία» σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Λευκό Οίκο με ξένους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Για παράδειγμα, ο Τραμπ έχει ήδη επιβάλει έναν ενιαίο συντελεστή 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα και συγκεκριμένα το ήμισυ του 30% που είχε προηγουμένως απειλήσει. Ωστόσο, η υπόσχεση των ΗΠΑ να επεκτείνουν αυτόν τον χαμηλότερο συντελεστή στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων εξαρτάται πλέον από την επίσημη πρόταση της ΕΕ για την κατάργηση μιας σειράς δικών της δασμών στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και την παροχή «προνομιακής πρόσβασης στην αγορά» για ορισμένα αμερικανικά θαλασσινά και γεωργικά προϊόντα.

Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να εφαρμόσουν χαμηλότερους δασμούς του μάλλον πιο ευνοούμενου κράτους σε μια σειρά άλλων ευρωπαϊκών προϊόντων — συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών και ανταλλακτικών αεροσκαφών, γενόσημων φαρμάκων

Ανακούφιση για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας

Η δήλωση περιγράφει συντονισμένες ενέργειες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, με τις ΗΠΑ να κωδικοποιούν μειωμένους δασμούς για τα αυτοκίνητα, μόλις η ΕΕ «εισάγει επίσημα την απαραίτητη νομοθετική πρόταση για την εφαρμογή» των δικών της υποσχεθέντων μειώσεων δασμών. Οι μειωμένοι δασμοί 15% στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων — χαμηλότεροι από το 27,5% που είχε επιβάλει προηγουμένως ο Τραμπ — θα τεθούν σε ισχύ από την αρχή του ίδιου μήνα που θα προωθηθεί η νομοθεσία.

Θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ εντός εβδομάδων, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για την πρωτοβουλία. Η αλλαγή αυτή αναμενόταν με αγωνία από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως από τη Γερμανία, η οποία εξήγαγε νέα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων αξίας 34,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ το 2024.

Ο νομοθετικός μηχανισμός έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει την ΕΕ να τηρήσει τις υποσχέσεις της για μείωση των δασμών και να εξασφαλίσει ότι η 27μελής Ένωση θα ασκήσει επαρκή πίεση για να εξασφαλίσει την πολιτική εντολή που απαιτείται για την πραγματοποίηση των αλλαγών, δήλωσε ο αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να εφαρμόσουν χαμηλότερους δασμούς του μάλλον πιο ευνοούμενου κράτους σε μια σειρά άλλων ευρωπαϊκών προϊόντων — συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών και ανταλλακτικών αεροσκαφών, γενόσημων φαρμάκων και των συστατικών τους, καθώς και ορισμένων φυσικών προϊόντων όπως ο φελλός. Οι ΗΠΑ ανανεώνουν επίσης τη δέσμευσή τους να περιορίσουν τους τομεακούς δασμούς στα ευρωπαϊκά φαρμακευτικά προϊόντα, τους ημιαγωγούς και την ξυλεία στο 15%.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για μειωμένες τιμές σε ορισμένα προϊόντα χάλυβα, αλουμινίου και παράγωγα προϊόντα

Αλλαγές σε χάλυβα και αλουμίνιο;

Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για μειωμένες τιμές σε ορισμένα προϊόντα χάλυβα, αλουμινίου και παράγωγα προϊόντα στο πλαίσιο ενός συστήματος ποσοστώσεων. Αυτό αποτελεί μια αλλαγή σε σχέση με τα σχέδια που είχε ανακοινώσει ο Λευκός Οίκος τον Ιούλιο, όταν η κυβέρνηση Τραμπ επέμενε ότι οι δασμοί για τα μέταλλα θα παρέμεναν στο 50%, συμβάλλοντας στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος με την ΕΕ και στην αύξηση των εσόδων των ΗΠΑ.

Όσον αφορά τον χάλυβα και το αλουμίνιο, η ΕΕ και οι ΗΠΑ δηλώνουν τώρα ότι «σκοπεύουν να εξετάσουν τη δυνατότητα συνεργασίας για την προστασία των αντίστοιχων εγχώριων αγορών τους από την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων μεταξύ τους», σύμφωνα με την κοινή δήλωση.

Το έγγραφο θέτει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα εκπληρώσει την υπόσχεσή της να επενδύσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ ή να αγοράσει περίπου 750 δισεκατομμύρια δολάρια σε ενεργειακούς πόρους των ΗΠΑ — συμπεριλαμβανομένου υγροποιημένου φυσικού αερίου, πετρελαίου και προϊόντων πυρηνικής ενέργειας — έως το 2028.

Οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα από ευρωπαϊκές εταιρείες αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε στρατηγικούς τομείς στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων, των ημιαγωγών και της εξελιγμένης μεταποίησης, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Εν τω μεταξύ, η ΕΕ σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά τις προμήθειες στρατιωτικού και αμυντικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη δήλωση, και σκοπεύει να αγοράσει τουλάχιστον 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, η ΕΕ προτίθεται να παρέχει προνομιακή πρόσβαση στην αγορά για θαλασσινά και μη ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ξηρών καρπών, ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων, φρέσκων και μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών, μεταποιημένων τροφίμων, σπόρων φύτευσης, σογιέλαιου, καθώς και χοιρινού και βισονικού κρέατος.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα «αδικαιολόγητα εμπόδια στο ψηφιακό εμπόριο»

Ψηφιακό εμπόριο

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι συζητήσεις σχετικά με τους κανονισμούς της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την πιθανή ελάφρυνση για ορισμένα προϊόντα — συμπεριλαμβανομένου του κρασιού και των οινοπνευματωδών ποτών — φαίνεται να παρατείνουν τις διαπραγματεύσεις. Η ΕΕ δεν εξασφάλισε χαμηλότερους συντελεστές για το αλκοόλ στην κοινή δήλωση.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα «αδικαιολόγητα εμπόδια στο ψηφιακό εμπόριο», όπως αναφέρεται στη δήλωση, με την ΕΕ να επιβεβαιώνει ότι «δεν θα θεσπίσει ούτε θα διατηρήσει τέλη χρήσης δικτύου».

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να εργαστεί για την παροχή μεγαλύτερης «ευελιξίας» στον φόρο που επιβάλλει στις εισαγωγές με υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ το επόμενο έτος, σύμφωνα με τη δήλωση, και θα επιδιώξει να διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις της για τη δέουσα επιμέλεια και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων δεν θα επιβάλλουν «αδικαιολόγητους περιορισμούς στο διατλαντικό εμπόριο».

Σύμφωνα με τη δήλωση, οι πιθανές αλλαγές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν χαλάρωση των απαιτήσεων συμμόρφωσης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Πηγή: ot.gr