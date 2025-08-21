«Έχω τερματίσει έξι πολέμους σε έξι μήνες». Αυτή ήταν η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην κριτική για τις επιδόσεις του ως μεσολαβητή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, λίγες ώρες πριν υποδεχτεί τον ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την αντιπροσωπεία ευρωπαίων ηγετών την περασμένη Δευτέρα, στον Λευκό Οίκο.

Καθώς ο ισχυρισμός επαναλαμβάνεται αρκετά συχνά από τον αμερικανό πρόεδρο σε συνεντεύξεις του και στα κοινωνικά δίκτυα, δύο ερωτήματα επανέρχονται στον διεθνή Τύπο: Ποιες είναι οι συγκρούσεις τις οποίες ο Τραμπ θεωρεί ότι έχει τερματίσει; Και πόση αλήθεια υπάρχει στους ισχυρισμούς του;

Για να διαλευκάνει αυτά τα ερωτήματα, ο ειδησεογραφικός οργανισμός Axios απέστειλε στον Λευκό Οίκο έναν κατάλογο με συγκρούσεις, ώστε να επιβεβαιώσει ποιοι ήταν οι έξι πόλεμοι στους οποίους αναφερόταν ο Τραμπ. Ωστόσο, η απάντηση που έλαβε από εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, αφορούσε επτά συγκρούσεις τις οποίες υποτίθεται ότι έχει διευθετήσει ο πρόεδρος. Σύμφωνα με τον κατάλογο, ο Τραμπ συγκαταλέγει μεταξύ των επιτευγμάτων του, συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά την πρώτη του προεδρική θητεία, εύθραυστες εκεχειρίες σε συγκρούσεις που είναι ακόμη ενεργές, και διαμεσολαβήσεις τις οποίες αμφισβητούν οι εμπλεκόμενοι.

Έχει τερματίσει ο Τραμπ έξι πολέμους;

1. Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν: Μία εβδομάδα πριν ταξιδέψει στην Αλάσκα για να συναντήσει τον ρώσο πρόεδρο, ο Τραμπ συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο, με τους ηγέτες της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, και του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, για να υπογράψουν μια προκαταρκτική ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό της μακροχρόνης σύγκρουσής τους με στόχο τον τερματισμό της μεταξύ τους έντασης, η οποία διαρκεί περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Οι δυο ηγέτες συμφώνησαν πως ο Τραμπ «αξίζει το Νομπέλ» καθώς έφερε «ειρήνη στον Καύκασο».

2. Καμπότζη και Ταϊλάνδη: Στις 28 Ιουλίου, μετά από πέντε μέρες αιματοκυλίσματος, οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, Όταν ξέσπασαν οι εχθροπραξίες, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα διαπραγματευτεί μείωση των δασμών για τις δυο πλευρές, μέχρι να τερματίσουν τη σύγκρουση. «Είμαι περήφανος που είμαι ο πρόεδρος της ειρήνης», δήλωσε μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός, η οποία όμως αποδείχθηκε εύθραυστη, δύο μόλις ημέρες αφότου οι πρόεδροι των δύο χωρών συμφώνησαν στη Μαλαισία. Την περασμένη εβδομάδα, η Κίνα κάλεσε τους γείτονές της να βρουν μια μόνιμη λύση στις συνοριακές τους διαφορές.

3. Ιράν και Ισραήλ: Στις 23 Ιουνίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών, αφότου οι ΗΠΑ στήριξαν ενεργά το Ισραήλ, βομβαρδίζοντας ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

4. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ρουάντα: Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα στις 27 Ιουνίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε την υπογραφή συνθήκης στον Λευκό Οίκο μεταξύ των δύο αφρικανικών εθνών. Ωστόσο, μετά την υπογραφή της συνθήκης, ο στρατός του Κονγκό και η ανταρτική ομάδα M23, με την υποστήριξη της Ρουάντας, άρχισαν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας, σύμφωνα με το Axios. Την περασμένη Δευτέρα, η ειρηνευτική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Κονγκό, ανέφερε ότι μια άλλη ομάδα ανταρτών σκότωσε τουλάχιστον 52 αμάχους την τελευταία εβδομάδα.

5. Ινδία και Πακιστάν: Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι γειτονικές χώρες, αμφότερες πυρηνικές δυνάμεις, κατέληξαν σε εκεχειρία τον περασμένο Μάιο, μετά από έντονες στρατιωτικές αντιπαραθέσεις, χάρη σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Ωστόσο, η Ινδία δεν αποδίδει στις ΗΠΑ τη διαμεσολάβηση για τη διακοπή των εχθροπραξιών.

6. Ως έκτο πόλεμο, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ, αναφερόταν στην Αιθιοπία και την Αίγυπτο, ενώ στην απάντηση του Λευκού Οίκου προς το Axios, συμπεριλαμβάνεται ως έβδομη επιτυχημένη ειρηνευτική προσπάθεια, και η σύγκρουση μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου.

Ωστόσο, στην περίπτωση Αιθιοπίας και Αιγύπτου, δεν έχει υπάρξει ούτε πόλεμος ούτε ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των χωρών, σύμφωνα με το Axios. Ο Τραμπ αντιμετώπισε μια διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών, κατά την πρώτη του θητεία, καθώς τα δυο κράτη διαφωνούσαν για την κατασκευή ενός τεράστιου υδροηλεκτρικού φράγματος στον Νείλο, το αποκαλούμενο Μεγάλο Φράγμα της αιθιοπικής Αναγέννησης. Ο αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να πείσει την αιθιοπική κυβέρνηση να καταλήξει σε συμφωνία το 2020, αλλά η Αντίς Αμπέμπα αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις.

Όσο για τη Σερβία και το Κόσοβο, και οι δύο πλευρές είχαν υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουάσιγκτον, το 2020 μετά τη μονομερή ανακήρυξη ανεξαρτησίας του Κοσόβου το 2008, αλλά οι εντάσεις παραμένουν υψηλές. Το ΝΑΤΟ προέτρεψε και τα δύο μέρη να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους τον περασμένο Μάρτιο. «Για να προχωρήσει αυτός ο διάλογος, και οι δύο πλευρές πρέπει να επιδείξουν ευελιξία, να κάνουν τους απαραίτητους συμβιβασμούς και να επικεντρωθούν στα μακροπρόθεσμα οφέλη», είχε δηλώσει ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.