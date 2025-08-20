«Είναι ένα αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας που χρειάζεται να συνεχίσει να τρώει για την επιβίωσή του». Με τα λόγια αυτά ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, προειδοποίησε τους ευρωπαίους εταίρους του για τον Βλάντιμιρ Πούτιν, καθώς, όπως πρόσθεσε, «δεν θα πρέπει να είναι αφελείς μπροστά σε μία Ρωσία που θα είναι διαρκώς μία αποσταθεροποιητική δύναμη».

Γιατί όμως ο Γάλλος πρόεδρος επέλεξε να προβεί σε μία τέτοια δήλωση, την ώρα μάλιστα που φαίνεται πως υπάρχει κάποια διπλωματική πρόοδος στο ζήτημα της Ουκρανίας, με το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας εκ μέρους των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών χωρών προς το Κίεβο να βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων;

Πολύ απλά διότι οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν πειστεί σε καμία περίπτωση για το γεγονός ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν επιθυμεί το τέλος του πολέμου. Τόσο τα πεπραγμένα του Ρώσου προέδρου, από το 2007 και έπειτα, όταν και εισέβαλε στη Γεωργία, όσο και η γενικότερη στρατηγική του στο ζήτημα της Ουκρανίας επιβεβαιώνουν τον Μακρόν, καθώς η αποσταθεροποιητική στρατηγική του Κρεμλίνου είναι προφανής, ενώ τίποτα δεν δείχνει πως, παρά την άκαρπη προσπάθεια του να καταλάβει το σύνολο της ουκρανικής επικράτειας, είναι πιθανή κάποια ουσιώδης αλλαγή στρατηγικής εκ μέρους του.

Η στρατηγική των ευρωπαίων μετά την Ουάσιγκτον

Όπως άλλωστε αναφέρει το Politico, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μην πιστεύοντας ότι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες Τραμπ θα έχουν κάποιο θετικό αντίκτυπο, έχουν επιλέξει τη στρατηγική της δημόσιας στήριξής τους μέχρι και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος να αντιληφθεί ποιες είναι οι πραγματικές επιδιώξεις της Μόσχας και να υιοθετήσει πιο αυστηρή στρατηγική ενάντια στον Πούτιν.

Συγκεκριμένα, οι αρχηγοί των κρατών και των κυβερνήσεων της Γηραιάς Ηπείρου πιστεύουν ότι αυτή η συγκεκριμένη είναι μια προσέγγιση win-win: Θα χαρούν φυσικά να διαψευσθούν σε περίπτωση που πράγματι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορέσει να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά το κύριο σχέδιο τους είναι να αποκαλυφθεί η μπλόφα του Πούτιν και να ασκηθεί πίεση για αυστηρότερες κυρώσεις εναντίον της Μόσχας.

Πράγματι, παρά την προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο διάστημα εκ μέρους του Τραμπ, ο Πούτιν αντί να προσφέρει οποιεσδήποτε παραχωρήσεις προς μια ειρηνευτική συμφωνία απαιτεί περισσότερα εδάφη από το Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων βασικών ουκρανικών αμυντικών γραμμών που θα του επιτρέψουν να εισβάλει βαθύτερα στη χώρα.

Απορρίπτει επίσης κατηγορηματικά την παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ, οι οποίες θα εγγυηθούν την ασφάλεια της χώρας μετά τον πόλεμο, μια προϋπόθεση που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για το Κίεβο.

Ο φόβος των Ευρωπαίων ηγετών για τη στάση του Τραμπ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι υπόλοιποι ευρωπαιοι ηγέτες ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τον Μακρόν.

Συγκεκριμένα, εξέφρασαν βαθύ σκεπτικισμό για το ότι το Κρεμλίνο θα διαπραγματευόταν καλή τη πίστει, εμφανίζονται όμως αισιόδοξοι ότι η Ουάσινγκτον θα στραφεί απέναντι στη Ρωσία εάν αποδειχθεί ότι ο Πούτιν αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη.

Η αισιοδοξία τους αυτή όμως κάθε άλλο παρά βέβαιη είναι. Αντιθέτως δεν είναι λίγες εκείνες οι φωνές που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας πως ακόμα και αν ο Πούτιν συνεχίζει να εγείρει παράλογες απαιτήσεις, ο Τραμπ δεν θα αλλάξει στάση, επιδιώκοντας τη σύναψη ειρήνης ακόμα και με πολύ δυσμενείς για την Ουκρανία όρους.

Η πίεση προς τη Μόσχα

Από την άλλη πλευρά, η αντίδραση του Κρεμλίνου στον τελευταία γύρο διπλωματικών ενεργειών ήταν μάλλον κάπως αόριστη. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα δεν απορρίπτει τις συνομιλίες με την Ουκρανία, αλλά επέμεινε ότι οποιαδήποτε σύνοδος κορυφής θα πρέπει να προετοιμαστεί «βήμα προς βήμα, σταδιακά, ξεκινώντας από το επίπεδο των εμπειρογνωμόνων και στη συνέχεια περνώντας από όλα τα απαραίτητα στάδια».

Ο Πούτιν μάλιστα δεν δίστασε να προτείνει ακόμη τη διενέργεια συνόδου κορυφής στη Ρωσία, ιδέα που απορρίφθηκε αμέσως.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το επόμενο διάστημα θα είναι κομβικό, καθώς η Μόσχα θα πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά της, δεχόμενη πίεση από την Ουάσιγκτον για να συνάψει συμφωνίας ειρήνης.

Ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει υποψιασμένος για το ενδεχόμενο ο Πούτιν να μη διαπραγματευθεί καλόπιστα, λέγοντας πως «θα μάθουμε για τον Πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες… Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία. Ελπίζω ότι ο Πρόεδρος Πούτιν θα είναι καλός, και αν δεν είναι, η κατάσταση θα είναι δύσκολη».