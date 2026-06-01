Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Ζβέρνετς, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων ομογενών για περιουσιακά ζητήματα.

Στην ανακοίνωση η ΕΛ.Α.Σ κάλεσε την κυβέρνηση «να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματα και δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας».

Παράλληλα υπενθυμίζει ότι τα κριτήρια του σεβασμού της μειονότητας και του κράτους δικαίου είχαν αποτυθπωθεί στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18/6/2019 επί πρωθυπουργίας του κ. Τσίπρα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ:

«Παρακολουθούμε με έντονη ανησυχία το περιστατικό που συνέβη στην πόλη Ζβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη.

Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματα και δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Κριτήρια άλλωστε που αποτελούν επίσημη θέση της ΕΕ, αφού αποτυπώθηκαν για πρώτη φορά ρητά στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18/6/2019, με την επιμονή του τότε έλληνα ΠΘ Αλέξη Τσίπρα».

Η ανάρτηση του Έντι Ράμα

Με ανοιχτή επιστολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθυνόμενος προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, ο Ράμα εξέφρασε την «έκπληξή» του για το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού συνέβαλε στην πολιτική μεγέθυνση ενός μεμονωμένου περιστατικού, αγνοώντας τα πραγματικά δεδομένα και υιοθετώντας «μισές αλήθειες».

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τα επεισόδια δεν συνέβησαν στο πλαίσιο μιας συνηθισμένης διαμαρτυρίας για περιουσιακά δικαιώματα, αλλά σε κλίμα έντασης που είχε διαμορφωθεί από παραπληροφόρηση και απόπειρες παρεμπόδισης επενδυτικού έργου σε ιδιωτική γη που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποκτήθηκε νόμιμα από διεθνείς επενδυτές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι αλβανικές αρχές αντέδρασαν άμεσα μετά τον τραυματισμό Έλληνα πολίτη, προχωρώντας στη σύλληψη των υπευθύνων της ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας, στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας και στην απομάκρυνση του διευθυντή της αστυνομίας Αυλώνας.

«Δεν είναι δίκαιο ούτε υπεύθυνο να παρουσιάζεται ένα μεμονωμένο περιστατικό ως απόδειξη παραβίασης των δικαιωμάτων της μειονότητας, των περιουσιακών δικαιωμάτων ή του κράτους δικαίου», ανέφερε ο Ράμα, προσθέτοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν συνάδουν με τις ευρωπαϊκές αξίες και δεν δικαιολογούνται από προεκλογικές σκοπιμότητες.

Ο ίδιος τόνισε ότι η προστασία της ελληνικής εθνικής μειονότητας αποτελεί συνταγματική και ευρωπαϊκή υποχρέωση της Αλβανίας, ενώ χαρακτήρισε την ελληνική μειονότητα στη χώρα «θησαυρό» που, όπως είπε, απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με όλους τους Αλβανούς πολίτες.

