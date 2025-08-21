Την «έντονη αντίδραση» των Ηνωμένων Πολιτειών εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν είναι πρόθυμος να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε μία διμερή συνάντηση μαζί του αναμένει ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Απάντησα αμέσως στην πρόταση για διμερή συνάντηση: Είμαστε έτοιμοι. Αλλά τι θα γίνει αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι;» ρώτησε ο Ζελένσκι ενημέρωση των δημοσιογράφων που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (21/8).

Όπως εξηγεί το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να μεσολαβήσει για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών, αλλά έχει προειδοποιήσει ότι ο Πούτιν, με τον οποίο ο Ζελένσκι έχει επιδιώξει μια κατ’ ιδίαν συνάντηση, μπορεί να μην είναι πρόθυμος για συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι, πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο έκαναν λόγο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ορόσημο το διάστημα των 15 ημερών και αυτό φέρεται να μεταφέρει ως άτυπο τελεσίγραφο προς τη ρωσική πλευρά.

Σε κάθε περίπτωση, με την καθυστέρηση της συνάντησης από πλευράς Πούτιν Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας προσπαθεί να κερδίσει χρόνο θέτοντας το θέμα της μόνιμης ειρηνευτικής διαδικασίας, αντί να επιδιώκει ενεργά μια συμφωνία.

Η συμφωνία κατ’ αρχήν να συναντήσει τον Ζελένσκι, αλλά χωρίς να θέτει ημερομηνία, μπορεί να εξυπηρετήσει τον συγκεκριμένο σκοπό.