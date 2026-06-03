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Επίσημα διαβήματα διαμαρτυρίας στις ουκρανικές αρχές για την υπόθεση του μη επανδρωμένου σκάφους, το οποίο βρέθηκε τα ξημερώματα της 8ης Μαΐου στις ακτές της Λευκάδας, έμφορτο εκρηκτικής ύλης, πραγματοποίησε η Αθήνα την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή, καθώς πλέον έχουν αναλυθεί λεπτομερώς τα αποτελέσματα του πορίσματος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το «σήμα κινδύνου» σε ΝΑΤΟ και ΕΕ για τη Μεσόγειο

Προτού η ελληνική πρωτεύουσα προχωρήσει στις εν λόγω κινήσεις, δια των οποίων ζητούνται απαντήσεις από το Κίεβο, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε ενημερώσει εκ του σύνεγγυς την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, καθώς και τον ουκρανό ομόλογό του Αντρίι Σιμπίχα, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου (Γκίμνιχ) στη Λευκωσία, ενώ, όπως έγινε σήμερα γνωστό, περί του περιστατικού υπήρξε επικοινωνία του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Η εν λόγω κίνηση αποτυπώνει τη σοβαρότητα που αποδίδει η Αθήνα στο συμβάν, καθώς επιδιώκεται η εμπλοκή της Συμμαχίας, ώστε να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο διάχυσης του πολέμου, από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο.

«Ανυπολόγιστος κίνδυνος για πολίτες και οικονομία» – Τι αναφέρει το διάβημα

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Λάνα Ζωχιού, στο διάβημα αναφέρονται τα εξής: Το σκάφος έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Σε περίπτωση έκρηξης, θα μπορούσαν να προκληθούν απώλειες αθώων πολιτών, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Η Αθήνα επαναλαμβάνει ρητά ότι η μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και δύναται να επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην εθνική οικονομία.

Για την ελληνική πρωτεύουσα, το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα παραμένει αναφαίρετο, αυτό όμως σε καμία περίπτωση δε δικαιολογεί τέτοιου είδους ενέργειες, με διπλωματικές πηγές να λένε, πριν από λίγες ημέρες, στο «Βήμα», πως ακόμα και τα όποια χτυπήματα κατά του αποκαλούμενου ρωσικού, σκιώδους στόλου να ήταν αποτελεσματικά, δηλαδή να επέφεραν διακριτό πλήγμα στη ρωσική οικονομία, οι κίνδυνοι που εμπεριέχονται, είναι ανυπολόγιστοι και κυρίως δυσανάλογοι.

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Τα δύο σενάρια για το δρομολόγιο του drone: Από το εμπορικό πλοίο στη Λιβύη

Εξ ου, η Ελλάδα καλεί την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον, με δεδομένο ότι, όπως αποδείχθηκε από το περιστατικό της Λευκάδας, ουδείς μπορεί να εγγυηθεί την πορεία τέτοιου είδους σκαφών. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα επικρατέστερα σενάρια, τα οποία πάντως έως στιγμής δεν επιβεβαιώνονται, το ουκρανικό drone, είτε ερίφθη στη θάλασσα από εμπορικό πλοίο, είτε ξεκίνησε από ουκρανική βάση στη δυτική Λιβύη.

Η ενόχληση του Κιέβου και η «συγγνώμη» που ζητά η Αθήνα

Η Αθήνα αναμένει πλέον τις επίσημες απαντήσεις του Κιέβου, με τους Ουκρανούς πάντως να εμφανίζονται ενοχλημένοι από τη διάσταση που έχει λάβει το θέμα, κατόπιν των πρωτοβουλιών που ανελήφθησαν από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας. Ιδιαίτερα επικριτικές δε, ήταν οι δημόσιες αναφορές του Νίκου Δένδια, ο οποίος είχε απαιτήσει μια «μεγάλη συγγνώμη» από την Ουκρανία. Στο ζήτημα, βεβαίως, είχε αναφερθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τέτοιου είδους ενέργειες.

Το Κίεβο, βεβαίως, δεν έχει επισήμως αποδεχθεί την κυριότητα του σκάφους, με αυτού του είδους τις επιχειρήσεις πάντως, τόσο κατά ρωσικών πολεμικών όσο και δεξαμενόπλοιων, να συνεχίζονται κανονικά. Η θέση που ως γνωστόν επικρατεί στην Ουκρανία είναι ότι, εδώ και πέντε χρόνια, δίνεται ένας αιματηρός πολεμικός αγώνας υπέρ βωμών και εστιών και πως σε αυτό το πλαίσιο, ενδεχομένως να υπάρχουν τέτοιου είδους αστοχίες.

Η ελληνική κυβέρνηση, πάντως, διαμηνύει ότι συνεχίζει να στηρίζει, προφανώς, τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης, απαιτεί όμως παραλλήλως, απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, τις ανθρώπινες ζωές και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Η λεπτή διπλωματική ισορροπία και οι εσωτερικές πολιτικές πιέσεις

Ουδείς μπορεί να αρνηθεί ότι το περιστατικό με το drone έχει προκαλέσει ψύχρανση στις διπλωματικές σχέσεις Αθήνας – Κιέβου, με την ελληνική πρωτεύουσα βεβαίως να υπενθυμίζει την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια, αλλά και τη διπλωματική στήριξη που έχει παρασχεθεί στην Ουκρανία. Για την Ελλάδα, βεβαίως, το ζήτημα έχει και εσωτερικές πολιτικές διαστάσεις, καθώς πληθαίνουν οι φωνές αμφισβήτησης έναντι της παροχής βοήθειας στην Ουκρανία, αλλά και εν γένει περί της στάσης στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο.

Όπως επανελειμμένως έχει δηλώσει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, δε θα ήταν δυνατόν η Ελλάδα να μην ταχθεί υπέρ του αμυνόμενου, ως μια δύναμη στατους κβο, ως ένα κράτος που κινείται με πυξίδα το Διεθνές Δίκαιο, πολλώ δε μάλλον, με δεδομένο το προηγούμενο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.