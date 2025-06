Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να απαγορευτεί στους υπηκόους 12 χωρών η είσοδος στις ΗΠΑ, για να «προστατεύσει» τη χώρα από «αλλοδαπούς τρομοκράτες», σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο χθες Τετάρτη.

Η απαγόρευση αυτή, η οποία θα τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα 9η Ιουνίου, αφορά το Αφγανιστάν, τη Μιανμάρ, το Τσαντ, τη ΛΔ Κονγκό, την Ισημερινή Γουινέα, την Ερυθραία, την Αϊτή, το Ιράν, τη Λιβύη, τη Σομαλία, το Σουδάν και την Υεμένη.

Ταυτόχρονα, θα επιβληθούν πολύ αυστηροί περιορισμοί στην είσοδο στη χώρα των υπηκόων άλλων επτά χωρών (Μπουρούντι, Κούβα, Λάος, Σιέρα Λεόνε, Τόγκο, Τουρκμενιστάν, Βενεζουέλα).

«We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen… That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others.» –President Trump pic.twitter.com/ER7nGM4TO2

— The White House (@WhiteHouse) June 4, 2025