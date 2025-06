Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Κυριακή σε αυτήν που η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) χαρακτήρισε «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση» στο Μπόλντερ, στην πολιτεία Κολοράντο (δυτικά), καθώς γινόταν διαδήλωση με κεντρικό αίτημα την απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο διευθυντής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας (FBI, η ομοσπονδιακή αστυνομία) Κας Πατέλ αναφέρθηκε μέσω X σε «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση». Ο αρχηγός της αστυνομίας στην Μπόλντερ, ο Στίβεν Ρέντφερν, φάνηκε πιο συγκρατημένος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω προς το παρόν ότι (η ενέργεια) είχε στόχο συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων», είπε. «Οι πρώτες κλήσεις ανέφεραν πως υπήρχε άνδρας που ήταν οπλισμένος και ότι άνθρωποι καίγονταν. Οι αστυνομικοί μας έφθασαν πολύ γρήγορα επιτόπου. Όταν φθάσαμε βρήκαμε αρκετούς τραυματίες με εγκαύματα και άλλα τραύματα», εξήγησε ο κ. Ρέντφερν.

«Τα θύματα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ύποπτος υποδείχθηκε στους αστυνομικούς μας επιτόπου, που τον συνέλαβαν αμέσως και τον έθεσαν υπό κράτηση» χωρίς να προβληθεί αντίσταση, συνέχισε.

Σύμφωνα με την αστυνομία στην Μπόλντερ, πόλη περίπου 100.000 κατοίκων κάπου εκατό χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ντένβερ, υπάρχουν τουλάχιστον έξι τραυματίες, κάποιοι σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Η ισραηλιτική οργάνωση ADL (Anti-Defamation League) έκανε λόγο από την πλευρά της για «επίθεση» κατά τη διάρκεια «εβδομαδιαίας συγκέντρωσης μελών της εβραϊκής κοινότητας που τρέχουν, ή κάνουν πορείες, για τους ομήρους που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου» 2023 στο νότιο Ισραήλ, όταν έγινε η άνευ προηγουμένου έφοδος της Χαμάς που υπήρξε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, άνδρας θεάθηκε να εκσφενδονίζει κάτι που έμοιαζε με κοκτέιλ μολότοφ εναντίον ομάδας διαδηλωτών για τους ομήρους.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μοιάζει να γυρίστηκε με κινητό τηλέφωνο τη στιγμή της επίθεσης, διακρίνεται άνδρας, γυμνόστηθος, με δυο μπουκάλια στα χέρια και φλόγες σε χώρο με γρασίδι. Φωνάζει μεταξύ άλλων «η Παλαιστίνη είναι ελεύθερη».

