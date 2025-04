Ο 36χρονος Ρούσι Μπατ δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μια στιγμή δικής του διασκέδασης θα αποτύπωνε σε βίντεο την επίθεση στην κοιλάδα Μπαισαράν στο Παλγκάμ του Κασμίρ στις 22 Απριλίου, με τους 26 νεκρούς.

Ο Μπατ κάνει zipline και βιντεοσκοπεί τη διαδρομή. Ξαφνικά ακούγονται πυροβολισμοί. Κόσμος αρχίζει να τρέχει και ένα άτομο πέφτει στο έδαφος. «Όπως βλέπετε το τράβηξα για πλάκα. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε πυροβολισμός. Όμως (η επίθεση) καταγράφηκε στο βίντεό μου…» είπε στην Indian Express.

«Κατάλαβα ότι επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση περίπου 20 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της διαδρομής όταν είδα 4-5 άτομα με τραύματα από σφαίρες κάτω. Στους πρώτους 2-3 πυροβολισμούς δεν κατάλαβα (ότι ήταν τρομοκρατική επίθεση). Αλλά όταν αυξήθηκαν οι πυροβολισμοί και είδα 2-3 άτομα να πέφτουν κάτω, τότε κατάλαβα ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση», είπε ο Μπατ, ο οποίος τράβηξε το βίντεο με το κινητό του και ένα selfie stick.

«Όταν το κατάλαβα (προς το τέλος της διαδρομής), η γυναίκα μου και ο γιος μου μού φώναζαν, σταμάτησα την καταγραφή και πήδηξα. Η σύζυγός μου μού είπε ότι δύο άτομα από δύο οικογένειες σκοτώθηκαν (από τρομοκράτες) αφού τους ρώτησαν τη θρησκεία τους», πρόσθεσε.

Ο Μπατ έδειξε το βίντεο σε έναν αστυνομικό στην Αχμενταμπάντ. «Αυτός (ο αξιωματικός) πρέπει να έκανε έρευνα από την πλευρά του και μετά από τρεις μέρες μου επέτρεψε να το μοιραστώ με τα μέσα ενημέρωσης και άλλους» ανέφερε.

Another horrific footage of #PahalgamTerroristAttack.

A man from Ahmedabad had recorded it unknowingly… He wasn’t even aware of what was happening on the ground…😐 pic.twitter.com/itwPMxvJnf

— Mr Sinha (@MrSinha_) April 28, 2025