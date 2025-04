Εκρυθμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση ανάμεσα στο Πακιστάν και στην Ινδία, λίγες ημέρες μετά την αιματοχυσία στο ινδικό Κασμίρ. Οι δύο χώρες πλέον έχουν περιορίσει τις διπλωματικές και εμπορικές τους σχέσεις.

Ταυτόχρονα, έκλεισαν τα σύνορα μεταξύ τους, καθώς ακύρωσαν και τη βίζα η μία χώρα για τους πολίτες της άλλης.

Η επίθεση της Τρίτης στο Κασμίρ της Ινδίας που είχε ως αποτέλεσμα 26 νεκρούς, κυρίως Ινδούς τουρίστες, φαίνεται να «άνοιξε τον ασκό του Αιόλου». Το Πακιστάν αρνείται την εμπλοκή του στο περιστατικό. Αντιθέτως, την ευθύνη έχει αναλάβει μία άγνωστη, μέχρι πρότινος, μαχητική ομάδα, η οποία αυτοαποκαλείται «Αντίσταση στο Κασμίρ».

The attack on India’s Pahalgam, a scenic destination, is believed to be the worst attack on civilians in the troubled Himalayan region in years https://t.co/bQPcozWsmu pic.twitter.com/LxhT6SkiGc

— Reuters (@Reuters) April 23, 2025