Είκοσι έξι νεκροί και 17 τραυματίες είναι ο απολογισμός της χθεσινής επίθεσης εναντίον τουριστών στην Παχαλγκάμ, δημοφιλή προορισμό στην πολιτεία Τζαμού και Κασμίρ της Ινδίας από αυτονομιστές αντάρτες.

Χθες Τρίτη 22/4 στην κοιλάδα Μπαϊσαράν, δημοφιλές τουριστικό σημείο στο ινδικό Κασμίρ ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον ομάδας τουριστών, διαπράττοντας την πλέον πολύνεκρη επίθεση εναντίον αμάχων το τελευταίο τέταρτο του αιώνα στην περιοχή όπου εδώ και δεκαετίες υπάρχει εξέγερση, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχοι των τοπικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Μια από τις πηγές ανέφερε πως υπάρχουν τουλάχιστον δύο ξένοι ανάμεσα στα θύματα των πυρών στην Παχαλγκάμ. Δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση του απολογισμού των τουλάχιστον 26 νεκρών -κατά ορισμένες πηγές, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 28- που μετέδωσαν ινδικά ΜΜΕ.

Από τους 26 νεκρούς, οι 25 είναι Ινδοί πολίτες και ένας Νεπαλέζος. Σύμφωνα με επιζώντες, οι δράστες στοχεύανε συγκεκριμένα άνδρες μη μουσουλμάνους, ζητώντας από τα θύματα να αναφέρουν τα ονόματά τους και να επαναλάβουν ισλαμικές προσευχές (kalma), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ελέγχονταν σωματικά για να διαπιστωθεί η θρησκευτική τους ταυτότητα.

The attack on India’s Pahalgam, a scenic destination, is believed to be the worst attack on civilians in the troubled Himalayan region in years https://t.co/bQPcozWsmu pic.twitter.com/LxhT6SkiGc

Μια ομάδα με την ονομασία «Μέτωπο Αντίστασης» (The Resistance Front, TRF) – που οι ινδικές αρχές θεωρούν παρακλάδι της πακιστανικής τρομοκρατικής οργάνωσης Λασκάρ-ε-Ταΐμπα – ανέλαβε την ευθύνη. Οι αντάρτες απαιτούν ανεξαρτησία ή ένωση με το Πακιστάν, που ελέγχει μικρότερο τμήμα του Κασμίρ και, όπως και η Ινδία, διεκδικεί την κυριαρχία σε όλη την περιοχή. Το Νέο Δελχί κατηγορεί πάγια το Ισλαμαμπάντ πως υποστηρίζει τους μαχητές. Το Πακιστάν, από την πλευρά του, αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι παρέχει μόνο «ηθική και διπλωματική στήριξη» στο αίτημα αυτοδιάθεσης του Κασμίρ.

Τουριστικός οδηγός δήλωσε πως έσπευσε επιτόπου όταν άκουσε πυροβολισμούς και μετέφερε τραυματίες σε νοσοκομείο με άλογο. «Είδα κάποιους άνδρες πεσμένους κάτω, έμοιαζαν νεκροί», αφηγήθηκε ο Ουάχιντ, που δεν θέληση να δώσει το επώνυμό του.

Γιατροί σε νοσοκομείο στην Αναντνάγκ ανέφεραν πως προσέφεραν φροντίδες σε πολλούς τραυματίες, ανάμεσά τους τουλάχιστον δυο χτυπημένους από σφαίρες, ο ένας από τους οποίους είχε τραυματιστεί στον λαιμό. «Μαχητές (…) βγήκαν από δάσος κοντά σε μικρό λιβάδι κι άρχισαν να πυροβολούν», αφηγήθηκε στο AFP αυτόπτης μάρτυρας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ήταν «σαφές» πως απέφυγαν να στοχοποιήσουν γυναίκες και ότι πυροβολούσαν άνδρες, «σε κάποιες περιπτώσεις μια φορά, σε άλλες επανειλημμένα, ήταν σαν καταιγίδα», πρόσθεσε.

This isn’t just an attack on tourists, it’s an attack on humanity and Valley’s peace. They’re once again trying to bring chaos to the Kashmir. The scenes from Pahalgam are heartbreaking. I urge the authorities to act fast. Justice must be delivered without delay. #pahalgamattack pic.twitter.com/Bm6rrDPMNs

