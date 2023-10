Στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, πραγματοποιήθηκαν σήμερα διαβουλεύσεις στην Αθήνα μεταξύ της υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και του Τούρκου ομολόγου της, Burak Akçapar.

Within the political dialogue framework between the Ministries of Foreign Affairs of Greece and Türkiye, consultations were held in Athens today between Greek DFM Ambassador Alexandra Papadopoulou and Turkish DFM Ambassador Burak Akçapar. pic.twitter.com/vAtfkHZgH3

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 17, 2023