Tις καλύτερες ευχές στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και σε όλο τον αμερικανικό λαό για την 4η Ιουλίου, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter.

Υπογραμμίζει πως η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ είναι ισχυρή και βασίζεται σε στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών και σε κοινές αξίες.

Τέλος, το υπουργείο Εξωτερικών προσβλέπει σε διαρκή συνεργασία σε πολλούς τομείς.

We extend our best wishes to the #US Government & all the American people celebrating today #July4th!

The 🇬🇷-🇺🇸 strategic partnership is strong, based on close people-to-people ties and shared values. Looking forward to continuous cooperation across many areas pic.twitter.com/2bm1kJuqx5

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 4, 2023