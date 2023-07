Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, ενεργοποιείται η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου για να διευκολυνθεί η εκκένωση ξένων πολιτών στην Ελλάδα λόγω των εν εξελίξει δασικών πυρκαγιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3681730.

Οι δύσκολες συνθήκες που επικρατούν οδήγησαν σε παρέμβαση του ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη.

📌 @GreeceMFA announcement regarding activation of Crisis Management Unit

Τhe Ministry’s Crisis Management Unit has been activated to facilitate the evacuation of foreign citizens in 🇬🇷 due to the ongoing forest fires

☎️+30 210 3681730

