Λίγο πριν η αυλαία του 23ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδας πέσει στην αίθουσα ΔΑΝΑΟΣ ,την Τετάρτη 29/3, η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τους Γιάννη Οικονομίδη, Κάτια Γουλιώνη, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Φοίβο Δεληβοριά και Φώτη Σεργουλόπουλο, απένειμε ομόφωνα το βραβείο της στην ταινία «Saint Omer» (Σεντ Ομέρ), της Aλίς Ντιόπ.

Παραδίδοντας το βραβείο στον εκπρόσωπο της One From The Heart, εταιρίας διανομής της ταινίας στην Ελλάδα, πρόεδρος της Επιτροπής Γιάννης Οικονομίδης ανέφερε το σκεπτικό της απόφασης της επιτροπής:

«Eπλέξαμε αυτήν την ταινία, για την πρωτότυπη, συνεπή, αυστηρή σκηνοθετική γραφή της Αλίς Ντιόπ. Για την συγκλονιστική, εσωτερική ερμηνεία της Γκιουσλαζί Μαλάντα, και την εξαιρετική επίδοση του συνόλου των ηθοποιών. Τέλος, για τον βαθύ, υπαινικτικό τρόπο που φωτίζει τις κοινωνικές , πολιτικές και πνευματικές προεκτάσεις μιας τραγικής αληθινής ανθρώπινης ιστορίας».

Το ντεμπούτο στη μυθοπλασία της γνωστής από τον χώρο του ντοκιμαντέρ Αλίς Ντιόπ κέρδισε δύο μεγάλα βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας, τον Αργυρό Λέοντα – Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής, αλλά και τον Χρυσό Λέοντα του Μέλλοντος – Βραβείο Καλύτερης 1ης Ταινίας.

Επίσης ήταν η Επίσημη Πρόταση της Γαλλίας για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, όπου και συμπεριλήφθηκε στην βραχεία λίστα των 15 ταινιών που πέρασαν στον 2ο γύρο.

H ταινία που κέρδισε το βραβείο κοινού Fischer, είναι η «La Syndicaliste» ( Εύκολος Στόχος) του Jean-Paul Salomé με πρωταγωνίστρια την Ιζαμπέλ Ιπέρ.

Στον χαιρετισμό του, ο οπτικοακουστικός ακόλουθος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Θοδωρής Κουτσαύτης, ευχαρίστησε τους θεατές για την μαζική προσέλευσή τους στις αίθουσες, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και φέτος για πρώτη φορά και στη Πάτρα, τη Λάρισα, το Ηράκλειο και τα Χανιά, γεγονός που ανέβασε τα εισιτήρια σε αριθμούς προ πανδημίας.

Μετά την απονομή των βραβείων, ακολούθησε η προβολή σε παγκόσμια avant – première της της ταινίας «Οι Τρεις Σωματοφύλακες: Ντ’ Αρτανιάν» ( Les Trois Mousquetaires : D’Artanian) του Mαρτέν Μπουρντουλόν.