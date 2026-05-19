Μετά από τις επιτυχημένες χειμερινές τους παραστάσεις, η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος, επιστρέφουν δυναμικά με το ανανεωμένο project «Ακομπλεξ-Άριστα», αυτή τη φορά σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Οι κοινές τους παραστάσεις εξελίχθηκαν γρήγορα σε σημείο αναφοράς για τα αθηναϊκά lives, ενώ παράλληλα ταξίδεψαν σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, δημιουργώντας έναν ζωντανό μουσικό κύκλο που συνεχίζεται με ακόμα μεγαλύτερη ορμή.

Αυτό το καλοκαίρι, το «Ακομπλεξ-Άριστα» ανεβαίνει στη σκηνή της Τεχνόπολης και ανοίγεται στον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας, με ανανεωμένο ρεπερτόριο, νέες ενορχηστρώσεις και την ίδια ακατέργαστη, αληθινή ενέργεια που το καθιέρωσε.

Το βασικό στοιχείο του project παραμένει αναλλοίωτο: Μουσική χωρίς φίλτρα

Τραγούδια δικά τους και άλλα που αγαπήθηκαν, απρόσμενες επιλογές, εναλλαγές ρόλων και ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στη συγκίνηση, τον παλμό και την εκτόνωση. Στη σκηνή μαζί τους θα ανέβουν ξεχωριστοί guests που έχουν αγαπήσει οι ίδιοι στα εφηβικά τους χρόνια, αλλά και νεότεροι καλλιτέχνες που φέρνουν τη δική τους φρέσκια ματιά, ανοίγοντας έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις γενιές.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος εμφανίζονται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε μια βραδιά ελευθερίας, ρυθμού και αυθεντικής επικοινωνίας με το κοινό.