Περισσότεροι από δέκα άνθρωποι χάνουν κάθε μήνα τη ζωή τους στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Η νέα έρευνα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.), δείχνει ότι από την αρχή του έτους μέχρι και την Τρίτη 19 Μαΐου, 66 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο ενώ εργάζονταν και άλλοι 115 τραυματίστηκαν σοβαρά.

Επτά θάνατοι το πρώτο 20ήμερο του Μαΐου

Η νέα έρευνα της Ομοσπονδίας δείχνει ότι πριν ακόμη φύγει ο Μάιος, καταγράφηκαν επτά θάνατοι επαγγελματιών, εκ των οποίων οι τρεις την εβδομάδα που διανύουμε. Οι περισσότεροι διένυαν την έκτη δεκαετία της ζωής τους.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, 19 Μαΐου, στη Νέα Αρτάκη με θύμα έναν 54χρονο που εργαζόταν σε μονάδα επεξεργασίας αλουμινίου. Ο άτυχος άνδρας χτυπήθηκε στο θώρακα από μια παλέτα. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μία μέρα πριν, στις 18 Μαΐου, άλλος ένας άνδρας 46 χρονών άφησε την τελευταία του πνοή ενώ εργαζόταν σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων. Ο άνδρας βρισκόταν μέσα σε εκσκαφή όταν υποχώρησαν χώματα και τον καταπλάκωσαν.

Την ίδια μέρα, σημειώθηκε εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα με θύμα υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ. Ο 52χρονος εκτελούσε εργασίες σε υποσταθμό ρεύματος στα Πατήσια.

Άλλες τέσσερις απώλειες καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα. Οι δύο, το Σάββατο 16 Μαΐου, με θύματα έναν 54χρονο που εργαζόταν σε έργα κατασκευής μικροφραγμάτων του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης και έναν 58χρονο αγρότη από την Κρήτη.

Ο 58χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν ανατράπηκε το τρακτέρ που επέβαινε. Τα άλλα δύο περιστατικά σημειώθηκαν την Τρίτη, 12 Μαΐου. Το πρώτο στα Χανιά, όπου ένας 34χρονος κατέρρευσε ενώ εργαζόταν σε ξενοδοχείο. Το δεύτερο, στη Λάρισα με θύμα 58χρονο αγρότη που επίσης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στο χωράφι του.

«Οι Αρχές δεν καταγράφουν το σύνολο των περιστατικών»

Τη διαπίστωση ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας δεν καταγράφουν το σύνολο των εργατικών ατυχημάτων, κάνει ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Ανδρέας Στοϊμενίδης, μιλώντας στο «Β».

Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, υπήρξε έντονη διαφωνία μεταξύ των εκπροσώπων της Επιθεώρησης Εργασίας και των Ομοσπονδιών για τον τρόπο καταμέτρησης των εργατικών ατυχημάτων. Η Επιθεώρηση Εργασίας δήλωνε 42 θανατηφόρα ατυχήματα για το ’25 (με ερωτηματικό άλλα πέντε τα οποία ήταν τότε υπό διερεύνηση), και η Ομοσπονδία 201.

«Συνεχίζεται η κλιμάκωση των ανθρώπινων απωλειών στους χώρους εργασίας, γεγονός αδιανόητο αλλά πλήρως αναμενόμενο, καθώς η κούραση του εργατικού δυναμικού συσσωρεύεται με την εντατικοποίηση της εργασίας και η συστηματική υποκαταγραφή από πλευράς των Αρχών δημιουργεί το πολιτικό υπόβαθρο ότι “αφού όλα πάνε τόσο καλά δε χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω”», δήλωσε ο κ. Στοϊμενίδης.

Στοιχεία της Ομοσπονδίας δείχνουν ότι οι ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας ανέρχονταν το 2022 σε 104 (20 το πρώτο τετράμηνο, 27 το δεύτερο και 57 το τρίτο), το 2023 σε 179 (54 το α’ τετράμηνο, 69 το β’ και 58 το γ’), το 2024 σε 149 (39 το α’ τετράμηνο, 52 το β’, 58 το γ΄) και 201 το 2025 (67 το α’ τετράμηνο, 81 το β’ και 53 το γ’).

Το 2025 τα περισσότερα δυστυχήματα συνέβησαν στον κατασκευαστικό και τον αγροτικό τομέα, σε άνδρες ηλικίας 46 – 59 ετών.