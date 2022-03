Την ώρα που η ρωσική στρατιωτική μηχανή συνέχιζε όλο το βράδυ το σφυροκόπημα στο Κίεβο με στόχο την κάμψη της αντίστασης των Ουκρανών, αντιπροσωπείες της Ρωσίας και Ουκρανίας, κάθονται σήμερα – όγδοη ημέρα του πολέμου – και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε μία προσπάθεια να βρεθεί μία μέση οδός για μια καταρχήν συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Οι προσδοκίες είναι και πάλι χαμηλές, καθώς η ρωσική πλευρά δεν φαίνεται να κάνει βήμα πίσω στις στρατιωτικές της επιχειρήσεις συνεχίζοντας τις επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις. Μία μικρή χαραμάδα ελπίδας ωστόσο χθες, όταν ο ρώσος διαπραγματευτής ανέφερε πως θα συζητηθεί η κατάπαυση του πυρός από πλευράς της Ρωσίας.

Ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να καθίσουν και πάλι στο ίδιο τραπέζι οι δύο αντιπροσωπείες το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο ο σχεδιασμός άλλαξε και εκτός απροόπτου θα συναντηθούν σήμερα το πρωί.

Όσον αφορά στην τοποθεσία που θα γίνουν, η ρωσική πλευρά διαρρέει την περιοχή Μπελοβέσκαγια Πούσκα, η οποία όμως διαψεύδεται από την ουκρανική. «Λεπτομέρειες για τον τόπο και την ώρα των συνομιλιών δεν είναι ακόμη διαθέσιμες» δήλωσε, το βράδυ της Τετάρτης, μέλος της ουκρανικής που συμμετέχει στις συνομιλίες.

«Οι ειδικές υπηρεσίες της Λευκορωσίας διασφαλίζουν πλήρως την ασφάλεια στη Λευκορωσία και ο [ρωσικός] στρατός μας έχει εξασφαλίσει ασφαλή διέλευση για τη μετακίνησή τους [της ουκρανικής αντιπροσωπείας] μέσω της Ουκρανίας» είπε ο Μεντίνσκι και συνέχισε να ευχαριστεί τη Λευκορωσία για τη φιλοξενία των δύο αντιπροσωπειών.

