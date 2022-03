Ιδιαιτέρως κρίσιμη προμηνύεται η αποψινή νύχτα για το μέλλον της Ουκρανίας, δεδομένου ότι οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν τα τελευταία λεπτά κεντρικές πόλεις της χώρας, όπως το Κίεβο και το Χάρκοβο, ενώ υπό ρωσικό έλεγχο ενδέχεται να έχει τεθεί και η στρατηγικής σημασίας πόλη, Χερσώνα.

Όπως προκύπτει, η ρωσική πλευρά επιχειρεί να χρησιμοποιήσει την σκληρή και πολύνεκρη ισχύ της στρατιωτικής επίθεσης ως μοχλό πίεσης, κυκλώνοντας και σφυροκοπώντας πόλεις-κλειδιά της Ουκρανίας, λίγες ώρες πριν την εκτός απροόπτου συνάντηση των δύο πλευρών.

Η προέλαση των Ρώσων, που ως στόχο έχουν να καταλάβουν τις πιο «κομβικές» πόλεις της κεντρικής και ανατολικής Ουκρανίας, φαίνεται να επιταχύνεται τις τελευταίες ώρες.

Το βράδυ της Τετάρτης, σημειώθηκε ρωσική επίθεση σε κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, χτυπώντας μεγάλο σταθμό ενέργειας.

Όπως δήλωσε ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, Γερασένκο, «οι αντιαεροπορικές μας δυνάμεις κατέρριψαν ένα ρωσικό φασιστικό πύραυλο κρουζ, που στόχευε σε ένα από τα κέντρα διοίκησης».

«Τα συντρίμμια από την πρόσκρουση του πυραύλου προκάλεσαν ζημιές σε σταθμό κεντρικής θέρμανσης, αλλά η ζημιά θα αποκατασταθεί μέχρι το πρωί. Εάν ο πύραυλος είχε χτυπήσει έναν στόχο οπουδήποτε στο κέντρο της πόλης του Κιέβου, ο αριθμός των θυμάτων και το μέγεθος της καταστροφής θα ήταν φρικιαστικό».

Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χτύπημα και στο Χάρκοβο, σε περιοχή που βρίσκονται εγκαταστάσεις εργοστασίου.

Ουκρανικά ΜΜΕ, δε, αναφέρουν πως επίθεση με πυραύλους σημειώθηκε και σε κυβερνητικό κτίριο στο Χάρκοβο, το οποίο σχετίζεται να την άμυνα της χώρας.

#Ukrainian telegram channels report that two missiles of #Russian invaders hit the headquarters of the #Kharkiv Territorial Defense pic.twitter.com/cllQoguLZ3

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022