Στα Νέα Σαββατοκύριακο: Το Down Town φιλοξενεί την σπουδαία σταρ Μαίρη Χρονοπούλου

Το Σάββατο με τα «ΝΕΑ»:

Down Town

Μαίρη Χρονοπούλου: Ο ζωντανός μύθος του ελληνικού κινηματογράφου φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο και μιλάει για τη ζωή της.

Η ιστορία του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: Σπάνιες φωτογραφίες και οι καλύτερες στιγμές του μεγαλύτερου πολιτιστικού καλοκαιρινού event.

Τόκιο 2021: 14 Έλληνες πρωταθλητές φωτογραφίζονται για το DownTown και μιλάνε για τους στόχους τους, λίγο πριν ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο.

Myconomics: Στο νησί των ανέμων φυσάει δισεκατομμύρια. Ποιοι ξένοι επενδυτές αγοράζουν βίλες στη Μύκονο και ποια είναι τα νέα υπερπολυτελή ξενοδοχεία που άνοιξαν φέτος.

The untold story: Το παραμύθι αγάπης της Καρολάιν και του Μπάμπη που κατέληξε να γίνει εφιάλτης.

Fantastic Three: Ο Γιάννης Στάνκογλου, ο Αλέκος Συσσοβίτης και ο Ιωάννης Παπαζήσης γυρίζουν όλη την Ελλάδα με την παράσταση Προμηθέας Δεσμώτης.

Βασίλης Μίχας: Είναι νέος, ωραίος, ποζάρει μπροστά στη θάλασσα και μιλάει για τη ζωή του, τις γυναίκες και τους έρωτες με διαφορά.

Aretha Franklin: Η ζωή της βασίλισσας της soul έγινε σειρά.

The Best Ice Creams in Town: Πού θα βρεις τα καλύτερα παγωτά της Αθήνας.